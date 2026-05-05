Minić: Novo zaduženje u skladu sa odlukom Narodne skupštine

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da novo zaduženje Vlade Srpske planirano i najavljeno, te da je sve urađeno u skladu sa odlukom Narodne skupštine.

"Vlada je donijela odluku u skladu sa odlukom Narodne skupštine po svim kriterijumima koji su objavljeni", rekao je Minić novinarima u Banjaluci odgovarajući na pitanje o novom zaduženju Vlade Republike Srpske od 250 miliona evra.

On je dodao da novo zaduženje nije tajna i da nema potrebe za pravljenjem bilo kakve grandiozne informacije od toga, jer je to planirano i najavljeno.