Darko Mladić: Još nema ljekarskog izvještaja, bojim se da se ponovo odgađa

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, rekao je Srni da je zdravstveno stanje njegovog oca i dalje loše, da izvještaj nezavisnih ljekara još nije dostavljen, te da strahuje da je riječ o novom odgađanju.

On je naveo da je situacija nepromijenjena, da je general Mladić u teškom stanju i da jedva neku riječ može da progovori.

Ekonomija Pale cijene nafte, ali barel i dalje preko 110 dolara

Dodao je da nema nikakvih naznaka kada bi mogao da dođe medicinski izvještaj nezavisnih ljekara, koje je angažovao haški Mehanizam zbog zahtjeva odbrane i porodice da general Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju, jer je pri kraju života.

"Nejasno je da li je sad ovo novo odgađanje, bojim se da jeste. Juče su mi saopštili da su ljekari u pritvorskoj bolnici odlučili da ne urade to što su nezavisni ljekari tražili", rekao je Darko Mladić i dodao da vrijeme teče dok se oni oko toga dopisuju.

Podsjetio je da je porodica i odbrana generala Mladića dobila izvještaj da su haški ljekari prihvatili da urade šta od njih traže nezavisni i da će to obaviti sutra.

Region Vatra guta kamion - objavljen uznemirujući snimak nesreće

"Međutim, juče su mi saopštili da su odlučili da nema potrebe da se to radi i da su takav dopis poslali nezavisnim ljekarima", rekao je Darko Mladić.

On je istakao da se postavlja pitanje kako haški ljekari to mogu da odluče, ako su nezavisni ljekari to tražili.

"Da li su nezavisni ljekari stvarno nezavisni, ako im ovi haški govore šta treba da se radi?", upitao je Darko Mladić.

On je napomenuo da su nezavisni ljekari tražili odlaganje pisanog izvještaja dok ne bude urađena nova metoda kada je riječ o pregledu generala.

"To je uglavnom većina onoga što mi tražimo već više godina, a što haški ljekari nisu uradili na zahtjev naših ljekara", rekao je Darko Mladić.

Naveo je da nezavisni ljekari treba da napišu šta treba da se uradi, a haški treba samo da odvedu generala Mladića u civilnu bolnicu da se to sprovede.

Fudbal FIFA dobila zahtjev da zabrani zastavu s ljiljanima

Darko Mladić, koji je u posjeti ocu, sutra se vraća iz Haga za Beograd.

General Mladić je 10. aprila imao moždani udar i zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu je više puta odbio zahtjev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.