Dodik: Šmitove odluke imale posljedice, očekujem raspravu u Savjetu bezbjednosti

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, istakao je za ATV da očekuje da će u Savjetu bezbjednosti UN biti vođena rasprava o Kristijanu Šmitu, čije je imenovanje pravno sporno.

"Situacija u tom pogledu se promijenila, jer je nova američka administracija poručila da se neće baviti tim pitanjem jer ima sumnje u ono što se dešavalo. Vlada Srpske je dostavila izvještaj i naši prijatelji Rusija i Kina, stalne članice Savjeta bezbjednosti UN, imaće pred sobom tačne navode o tome", rekao je Dodik.

Istakao je da Aneks 10 Dejtonskog sporazuma kaže da se visoki predstavnik imenuje na prijedlog potpisnika tog aneksa, između ostalih i Republike Srpske, te da ga Savjet bezbjednost UN imenuje posebnom rezolucijom.

"Vid‌jeli smo da je i Komitet za spoljne poslove američkog Kongresa, razmatrajući ovu situaciju, zaključio da je Kristijan Šmit velika štetočina i da je njegovo imenovanje pravno sporno. To je ustanovila i nadležna komisija Parlamentarne skupštine BiH", rekao je Dodik i dodao da su to utvrdili i predstavnici Rusije i Kine.

Dodik je istakao da su Šmitove odluke imale posljedice i da vjeruje da za njih postoji krivična odgovornost.

"Srpska je odlučila da istrpi što mora, jer jednog dana mora da se sruši ovakvo pravosuđe BiH i da se dokaže da su sudija Sena Uzunović i drugi nedostojni sudske pozicije bili potpuno politički motivisani", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da će jednog dana Uzunovićeva će dobiti etiketu lažljivog i politički motivisanog sudije, koja je zloupotrijebila pravo.

"Ako je neko propustio da osudi zločince koji su pobili porodicu profesora Gavrilovića u Konjicu, onda to nisu ljudi, već saučesnici u ubistvu. Zatim takva žena dođe da nam sudi iz političkih motiva", naveo je Dodik.

Dodik je rekao da jedan broj advokata radi na slučaju u vezi sa uvođenjem američkih sankcija njemu, s obzirom na to da je bivši američki predsjednik Džozef Bajden odluke potpisivao "autopenom", što sadašnja američka administracija smatra kršenjem zakona.

"Vjerujem da postoji božija odgovornost i da će se Uzunovićevoj i Šmitu probuditi savjest", naveo je Dodik.