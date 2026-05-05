Nestala Epstinova žrtva: Misterija potresa Njujork

Bivša manekenka i jedna od prvih žena koja je javno optužila Džefrija Epstina za seksualno zlostavljanje nestala je u Njujorku, nakon što je iznenada prekinula svakodnevni kontakt sa porodicom.

Riječ je o Elisabeti Tai Fereto (50), koja nije viđena niti se javila bližnjima od 22. aprila, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost i pokrenulo potragu u koju su uključene i italijanske i američke vlasti.

Nestanak nakon povratka iz Italije

Prema dostupnim informacijama, Fereto je početkom aprila boravila u Italiji, gd‌je je posjetila porodicu u regiji Veneto, a potom se vratila u Njujork, gd‌je živi još od 2001. godine.

Nakon povratka, kontakt s porodicom je naglo prekinut, telefon joj je nedostupan, a profili na društvenim mrežama su deaktivirani ili obrisani.

Zabrinuti članovi porodice prijavili su njen nestanak nadležnim institucijama u Italiji, a slučaj je proslijeđen i američkim vlastima.

Poznata po svjedočenju protiv Epstina

Fereto je postala poznata javnosti 2019. godine, kada je iznijela detalje susreta s Epstinom iz 2004. godine u njegovoj kući na Menhetnu.

Tada je tvrdila da je na sastanak došla vjerujući da je riječ o poslovnoj prilici, ali da se situacija pretvorila u neprijatno i zastrašujuće iskustvo.

Prema njenim riječima, Epstin se tokom susreta počeo svlačiti i ponudio joj seksualno sugestivan predmet, nakon čega je reagovala instinktivno.

"Ugrabila sam ga i bacila prema njemu, a onda sam pobjegla što sam brže mogla", opisala je ranije.

Dodala je i da je tokom pokušaja bijega bila zaustavljena od strane žene za koju se vjeruje da je Žizelin Maksvel, koja joj je rekla da ne može otići i naglasila Epstinovu moć i uticaj.

Istraga u toku, bez zvaničnih rezultata

Italijansko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je uključeno u slučaj i da sarađuje s američkim institucijama kako bi se utvrdilo šta se dogodilo.

Istovremeno, njujorška policija vodi istragu, ali za sada nema zvaničnih informacija o njenoj sudbini, navodi "Metro". U pojedinim izvještajima navodi se i da policija nema formalno evidentiran slučaj prijave, što dodatno komplikuje situaciju.

Širi kontekst Epstinovog slučaja

Džefri Epstin, američki finansijer koji je optužen za trgovinu maloljetnicama i seksualno zlostavljanje, presudio je sebi 2019. godine u zatvoru u Njujorku dok je čekao suđenje.

Njegov slučaj i dalje izaziva globalnu pažnju zbog velikog broja žrtava i veza s uticajnim ličnostima, a mnoge žene su godinama kasnije počele javno govoriti o svojim iskustvima, prenose Nezavisne novine.