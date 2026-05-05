Globalne rezerve nafte blizu osmogodišnjeg minimuma

Globalne rezerve nafte u skladištima približavaju se najnižem nivou u posljednjih osam godina, a stopa pada izaziva ozbiljnu zabrinutost jer je prolazak tankera kroz Hormuški moreuz i dalje ograničen, procjenjuje jedna od najvećih svjetskih investicionih banaka Goldman Saks.

Ukupne svjetske rezerve nafte u skladištima dovoljne su za samo 101 dan potrošnje, a ta brojka bi mogla da padne na 98 dana do kraja maja, navodi se u analizi.

Iako je malo vjerovatno da će ukupne globalne zalihe dostići minimalne operativne nivoe ovog ljeta, brzina iscrpljivanja i gubitaka zaliha u pojedinim regijama je zabrinjavajuća, saopšteno je iz Goldman Saksa, a prenosi TASS.

Globalne komercijalne zalihe prerađenih naftnih proizvoda pale su sa 50 dana potrošnje prije početka američko-izraelske vojne operacije protiv Irana na sadašnjih 45 dana, piše u saopštenju, Srna.