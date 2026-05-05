Ilon Mask postigao nagodbu: Kazna od 1,5 miliona dolara zbog kašnjenja u otkrivanju udjela u Tviteru

Američki milijarder Ilon Mask postigao je nagodbu sa američkom Komisijom za hartije od vrijednosti (SEC) u građanskoj tužbi u vezi sa kašnjenjem u objavljivanju njegovog vlasničkog udjela u kompaniji Tviter 2022. godine, saopšteno je danas iz federalnog suda u Vašingtonu.

Prema nagodbi, fond u Maskovo ime platiće kaznu od 1,5 miliona dolara, bez priznanja krivice, dok milijarder neće morati da nadoknadi navodnu dobit ostvarenu zbog odloženog objavljivanja informacija, prenosi Rojters.

SEC je u tužbi iz januara 2025. godine naveo da je Maskovo 11-dnevno kašnjenje u otkrivanju svog početnog udjela od 5 odsto u Tviteru krajem marta i početkom aprila 2022. godine omogućilo da kupi akcije vrijedne više od 500 miliona dolara po vještački niskim cijenama.

Mask je ranije negirao bilo kakvu namjeru da prekrši pravila, navodeći da je kašnjenje bilo nenamjerno, dok je postupak regulatora ocijenio kao sporan jer predstavlja kršenje njegovog prava na slobodu govora.

Slučaj je dio duže istorije pravnih sporova između Muska i SEC-a, počev od septembra 2018. godine kada ga je regulator optužio za prevaru sa hartijama od vrijednosti jer je na Tviteru rekao da je "obezbijedio" finansiranje za potencijalno preuzimanje njegove kompanije za električne automobile Tesla (TSLA.O) privatno.

Taj slučaj je riješio plaćanjem građanske kazne od 20 miliona dolara, dozvolivši advokatima Tesle da unaprijed pregledaju neke objave na Tviteru i odustajući od svoje funkcije predsjednika te kompanije..

Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) tužila je Maska šest dana prije nego što je bivši američki predsjednik Džo Bajden napustio Bijelu kuću, a zamijenio ga je Donald Tramp. Trenutni predsjednik SEC-a Pol Atkins preusmjerava prioritete regulatora u sprovođenju zakona.