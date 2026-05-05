Tramp: Cijene goriva će vrlo brzo pasti

Američki predsjednik Donald Tramp juče je ponovio da Sjedinjene Američke Države neće dopustiti Iranu da razvije nuklearno oružje, javlja Anadolija.

"Ne možemo dopustiti Iranu da ima nuklearno oružje", rekao je Tramp na skupu malih preduzetnika u Bijeloj kući.

Njegove izjave dolaze nakon što je Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) objavilo da razarači američke mornarice s navođenim projektilima trenutno djeluju u Zalivu, nakon prolaska kroz Hormuški moreuz u sklopu operacije "Projekt sloboda", čiji je cilj osigurati slobodu plovidbe za trgovačke brodove.

"Cijene goriva će vrlo brzo pasti"

"Nemaju mornaricu, nemaju vazduhoplovstvo, nemaju protivvazdušnu obranu, nemaju radar, nemaju vođe. Zapravo, vođe su također otišle, ali im ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje", rekao je Tramp.

Tramp je dodao da očekuje da će visoke cijene goriva pasti "vrlo brzo" nakon završetka rata s Iranom.

Ranije u ponedjeljak rekao je i da je američka vojska uništila sedam iranskih "malih brodova".