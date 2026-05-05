Logo
Large banner

Tramp: Cijene goriva će vrlo brzo pasti

Autor:

ATV
05.05.2026 09:08

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са власницима малих предузећа у Крос холу Бијеле куће, понедјељак, 4. маја 2026. године, у Вашингтону
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp juče je ponovio da Sjedinjene Američke Države neće dopustiti Iranu da razvije nuklearno oružje, javlja Anadolija.

"Ne možemo dopustiti Iranu da ima nuklearno oružje", rekao je Tramp na skupu malih preduzetnika u Bijeloj kući.

Njegove izjave dolaze nakon što je Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) objavilo da razarači američke mornarice s navođenim projektilima trenutno djeluju u Zalivu, nakon prolaska kroz Hormuški moreuz u sklopu operacije "Projekt sloboda", čiji je cilj osigurati slobodu plovidbe za trgovačke brodove.

"Cijene goriva će vrlo brzo pasti"

"Nemaju mornaricu, nemaju vazduhoplovstvo, nemaju protivvazdušnu obranu, nemaju radar, nemaju vođe. Zapravo, vođe su također otišle, ali im ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje", rekao je Tramp.

Tramp je dodao da očekuje da će visoke cijene goriva pasti "vrlo brzo" nakon završetka rata s Iranom.

Ranije u ponedjeljak rekao je i da je američka vojska uništila sedam iranskih "malih brodova".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Nafta

cijena

Iran

nuklearno oružje

Hormuški moreuz

gorivo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Svijet

Tramp: Iran će biti "zbrisan sa lica zemlje"

15 h

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Svijet

Eskaliralo je: Gori u Ormuskom moreuzu

22 h

0
Марк Руте

Svijet

Rute: Evropljani shvatili Trampovu poruku

1 d

0
Трамп најавио пројекат "Слобода": Операција укључује разараче, 15.000 припадника војске, летјелице

Svijet

Tramp najavio projekat "Sloboda": Operacija uključuje razarače, 15.000 pripadnika vojske, letjelice

1 d

0

Više iz rubrike

Пожар у рафинерији нафте у Аустралији

Svijet

Iran udario Emirate, cijene nafte ponovo skaču

3 h

0
У Кини експлодирала фабрика ватромета, десетине погинулих

Svijet

U Kini eksplodirala fabrika vatrometa, desetine poginulih

3 h

0
Још двоје има симптоме хантавируса, планира се евакуација

Svijet

Još dvoje ima simptome hantavirusa, planira se evakuacija

3 h

0
Откривен идентитет мушкарца који је аутомобилом усмртио двоје људи у Лајпцигу

Svijet

Otkriven identitet muškarca koji je automobilom usmrtio dvoje ljudi u Lajpcigu

4 h

0

  • Najnovije

11

24

Šolaja: Dodikova posjeta SAD-u šalje poruku stabilnosti

11

14

Audi ponovo zabilježio pad

11

08

Đina Džinović se baškari na jahti očuha milionera: Objavila slike u bademantilu

11

01

Jedina banka u Srpskoj koja daje kredite na 25 godina sa fiksnom kamatom

10

52

Filozofski fakultet okuplja istoričare: Priča o Krajini kroz vijekove

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner