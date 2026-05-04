Rute: Evropljani shvatili Trampovu poruku

04.05.2026 09:50

Марк Руте
Foto: Tanjug/FOTO TANJUG/ NATO/

Evropske zemlje su "shvatile poruku" američkog predsjednika Donalda Trampa i sada osiguravaju realizaciju sporazuma o korištenju vojnih baza, izjavio je generalni sekretar NATO saveza Mark Rute.

- Da, bilo je izvjesnog razočaranja, ali Evropljani su ga saslušali. Sada vode računa da se svi bilateralni sporazumi o bazama sprovode - rekao je Rute novinarima na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji.

Rute je dodao da "sve više" evropskih zemalja unaprijed priprema sredstva poput minolovaca blizu Persijskog zaliva, da bi bile spremne za "sljedeću fazu".

Više evropskih zemalja objavilo je da su spremne da učestvuju u misiji da bi se osigurala sloboda plovidbe kroz Ormuski moreuz nakon završetka rata, prenosi Srna.

Tramp je optužio pojedine članice NATO-a da ne čine dovoljno da podrže SAD u ratu protiv Irana.

