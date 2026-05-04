Blagojević: Đulijani postupio herojski 11. septembra 2001. godine

Bivši guverner američke države Ilinois Rod Blagojević rekao je da je tužan povodom vijesti da je nekadašnji gradonačelnik Njujorka Rudolf Đulijani u kritičnom stanju u bolnici i opisao ga kao heroja 11. septembra 2001. godine.
"Nikada neću zaboraviti koliko je herojski postupio kao gradonačelnik Njujorka kada su teroristi napali našu zemlju 11. septembra. Neka ga Bog čuva", objavio je Blagojević na Iksu.
Just heard the sad news that Mayor Rudy Giuliani is in critical condition. Please join me in praying for his full & complete recovery. I will never forget how heroic he was as Mayor of NY when terrorists attacked our country on 9-11. May God hold him in the palm of His hand.— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) May 3, 2026
