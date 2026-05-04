Avion pri slijetanju udario u kamion i stub za rasvjetu

Putnički avion kompanije Junajted erlajnz pri slijetanju na aerodrom Njuark udario je u stub rasvjete i kamionsku prikolicu na obližnjem auto-putu, pri čemu je povrijeđen vozač kamiona.

Avion je slijetao na Međunarodni aerodrom Njuark Liberti u SAD, saopštila je državna policija Nju Džerzija.

Boing 767 kompanije Junajted erlajnz, koji je letio iz Venecije, kretao se brzinom većom od 260 kilometara na sat kada je prešao auto-put Nju Džerzi, tik ispred aerodroma, prenio je Si-En-En, pozivajući se na podatke sa sajta za praćenje lijetova Flajtradar 24.

"Preliminarna istraga pokazuje da su guma sa stajnog trapa aviona kao i donja strana aviona udarile u stub i kamionsku prikolicu. Stub je zatim udario u džip", rekao je portparol državne policije Nju Džerzija Čarls Marčan.

Kako je naveo, vozač kamionske prikolice zadobio je povrede koje nisu opasne po život i prevezen je u lokalnu bolnicu.

United airlines flight approaches Newark airport too low and hits a truck. (Driver survived) pic.twitter.com/tHXlMjBmCO — Actual Absurdity (@ActualAbsurdity) May 4, 2026

Snimak sa kamere na automobilu prikazao je vozača kako se kreće putem dok je zvuk motora aviona postajao sve jači.

Od‌jednom, gume stajnog trapa aviona udarile su u kamion, zatresajući ga i bacajući komadiće stakla u vazduh.

"Vozač kamiona, Voren Bordli iz Baltimora, kretao se auto-putem kako bi isporučio pekarske proizvode na depo aerodroma u Njuarku kada se incident dogodio", rekao je za CNN Čak Paterakis, zvaničnik pekare Šmit.

Prema njegovim riječima, Bordli je zadobio posjekotine na ruci od razbijenog stakla, ali nije pretrpio ozbiljne povrede i uspio je bezbjedno da se zaustavi.

⚡United Airlines plane hits bakery truck while landing at Newark Airport in New Jersey pic.twitter.com/djgsGztJwX — News.Az (@news_az) May 4, 2026

Avio-kompanija Junajted erlajnz je saopštila da je avion na letu broj 169 prevozio više od 200 putnika i 10 članova posade.

"Avion je bezbjedno sletio, normalno se dovezao do kapije i nijedan putnik niti član posade nije povrijeđen. Naš tim za održavanje procjenjuje štetu na avionu. Sprovešćemo rigoroznu istragu bezbjednosti leta o incidentu", navodi se u saopštenju kompanije United.

Pista 29, gd‌je je avion sletio, počinje manje od 120 metara od ivice prometnog auto-puta Nju Džerzi, podsjeća CNN i dodaje da d‌jeluje da piloti i kontrola leta nisu bili svjesni da je avion udario u stub ulične rasvete prilikom slijetanja, sudeći prema snimcima komunikacije kontrole leta koje je zabilježio Lajv ATC net.