Preminuo dugogodišnji novinar Srne Darko Terzić

Dugogodišnji novinar Novinske agencije Republike Srpske Darko Terzić preminuo je u Bijeljini u 60. godini.
Terzić je radio u Srni pune tri decenije i nedavno je penzionisan.
Ostaće upamćen kao profesionalac, veliki kolega i izuzetan čovjek.
Osim novinarstva, Darkove velike ljubavi bile su muzika i fotografija.
Darko Terzić otac je dvije kćerke i jednog sina.
Termin sahrane biće naknadno objavljen.
