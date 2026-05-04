Preminuo dugogodišnji novinar Srne Darko Terzić

04.05.2026 09:51

Преминуо дугогодишњи новинар Срне Дарко Терзић
Dugogodišnji novinar Novinske agencije Republike Srpske Darko Terzić preminuo je u Bijeljini u 60. godini.

Terzić je radio u Srni pune tri decenije i nedavno je penzionisan.

Ostaće upamćen kao profesionalac, veliki kolega i izuzetan čovjek.

Osim novinarstva, Darkove velike ljubavi bile su muzika i fotografija.

Darko Terzić otac je dvije kćerke i jednog sina.

Termin sahrane biće naknadno objavljen.

Darko Terzić

Novinar

