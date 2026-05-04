Počinje sa Đurđevdanom, a zatim idu i ove slave zaredom: Kalendar slava i praznika koje će Srbi obeležiti u maju

Maj u Srbiji donosi niz značajnih datuma iz pravoslavnog kalendara, a među njima su i neke od najrasprostranjenijih krsnih slava.

Iako ovaj mjesec nema toliko slavskih dana kao zimski period, nekoliko velikih svetitelja okuplja hiljade domaćinstava za slavskim stolom.

Đurđevdan otvara sezonu slava

Prva velika slava u maju je 6. maj – Sveti Georgije (Đurđevdan), jedan od najčešćih zaštitnika srpskih porodica. Ovaj praznik tradicionalno označava dolazak proljeća, a prati ga niz običaja – od pletenja venaca do ranog ustajanja i umivanja na rijeci.

Markovdan i Sveti Vasilije okupljaju vjernike

Već dva dana kasnije, 8. maja, obilježava se Sveti Marko (Markovdan), koji se u pojedinim krajevima Srbije slavi kao krsna slava.

Posebno mjesto ima 12. maj – Sveti Vasilije Ostroški, jedan od najpoštovanijih svetaca u srpskom narodu. Ovaj dan mnogi slave kao svoju slavu, dok hiljade vjernika posjećuje manastire i crkve širom zemlje.

Ljetnji Nikola – slava koju mnogi ne preskaču

Jedan od datuma koji se često obilježava u srpskim domovima je 22. maj – Sveti Nikola (ljetnji Nikoljdan). Iako je glavni Nikoljdan u decembru, ovaj "ljetnji" datum mnogi slave kao preslavu ili dodatni slavski dan, a ima i porodica kojima je upravo ovaj dan glavna slava.

Rjeđe slave, ali važni datumi

U maju se bilježi i 24. maj – Sveti Ćirilo i Metodije, koji se u manjem broju porodica slavi kao krsna slava, ali ima veliki značaj za srpsku kulturu i pismenost.

Veliki praznici bez porodične slave

Pored krsnih slava, maj donosi i važne crkvene praznike:

- 21. maj – Spasovdan (Vaznesenje Gospodnje), koji se obilježava kao zavjetna slava mnogih gradova, među kojima je i Beograd.

- 31. maj – Duhovi (Sveta Trojica), jedan od najvećih praznika u pravoslavlju, često obilježen kao seoska ili crkvena slava.

Maj možda nema najviše slava u kalendaru, ali donosi nekoliko izuzetno značajnih datuma koji se masovno obilježavaju u Srbiji. Od Đurđevdana, preko Svetog Vasilija, do ljetnjeg Nikole, ovaj mesec okuplja porodice, njeguje tradiciju i podsjeća na bogato duhovno nasleđe koje se prenosi generacijama.

(Kurir)