Počinje sa Đurđevdanom, a zatim idu i ove slave zaredom: Kalendar slava i praznika koje će Srbi obeležiti u maju

Maj u Srbiji donosi niz značajnih datuma iz pravoslavnog kalendara, a među njima su i neke od najrasprostranjenijih krsnih slava.
Iako ovaj mjesec nema toliko slavskih dana kao zimski period, nekoliko velikih svetitelja okuplja hiljade domaćinstava za slavskim stolom.
Prva velika slava u maju je 6. maj – Sveti Georgije (Đurđevdan), jedan od najčešćih zaštitnika srpskih porodica. Ovaj praznik tradicionalno označava dolazak proljeća, a prati ga niz običaja – od pletenja venaca do ranog ustajanja i umivanja na rijeci.
Već dva dana kasnije, 8. maja, obilježava se Sveti Marko (Markovdan), koji se u pojedinim krajevima Srbije slavi kao krsna slava.
Posebno mjesto ima 12. maj – Sveti Vasilije Ostroški, jedan od najpoštovanijih svetaca u srpskom narodu. Ovaj dan mnogi slave kao svoju slavu, dok hiljade vjernika posjećuje manastire i crkve širom zemlje.
Ljetnji Nikola – slava koju mnogi ne preskaču
Jedan od datuma koji se često obilježava u srpskim domovima je 22. maj – Sveti Nikola (ljetnji Nikoljdan). Iako je glavni Nikoljdan u decembru, ovaj "ljetnji" datum mnogi slave kao preslavu ili dodatni slavski dan, a ima i porodica kojima je upravo ovaj dan glavna slava.
U maju se bilježi i 24. maj – Sveti Ćirilo i Metodije, koji se u manjem broju porodica slavi kao krsna slava, ali ima veliki značaj za srpsku kulturu i pismenost.
Pored krsnih slava, maj donosi i važne crkvene praznike:
- 21. maj – Spasovdan (Vaznesenje Gospodnje), koji se obilježava kao zavjetna slava mnogih gradova, među kojima je i Beograd.
- 31. maj – Duhovi (Sveta Trojica), jedan od najvećih praznika u pravoslavlju, često obilježen kao seoska ili crkvena slava.
Maj možda nema najviše slava u kalendaru, ali donosi nekoliko izuzetno značajnih datuma koji se masovno obilježavaju u Srbiji. Od Đurđevdana, preko Svetog Vasilija, do ljetnjeg Nikole, ovaj mesec okuplja porodice, njeguje tradiciju i podsjeća na bogato duhovno nasleđe koje se prenosi generacijama.
