Pogledajte koji dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode

Naime, radovi će biti izvođeni u ulicama Jovice Savinovića (Petrićevac), Jovana Bijelića (Zalužani), Zmijanjskoj (Srpske toplice) i Kolubarskoj (Kočićev vijenac) te u Prijakovcima.

"Tokom noći izgorjela je trafo stanica, zbog čega je PS Ramići 1 ostala bez napajanja električnom energijom, što može dovesti do poremećaja u naseljima koja se vodom snabdijevanju s rezervoara Ramići i Prijakovci", poručuju iz “Vodovoda”, te dodaju da će ekipe zadužene za lokalne vodovode danas otklanjati kvarove u Borkovićima, Bistrici i Slavićki.

"U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja", navode iz ovog banjalučkog preduzeća.