Jutro svježije, ostatak dana do 30 stepeni

Nova radna sedmica u Republici Srpskoj počela je svježije ali vrlo prijatno, a očekuju se temperature do 28 stepeni Celzijusovih.

Najniža temperatura u Republici Srpskoj ovog jutra izmjerena je u Rudom i iznosi jedan stepen iznad nule.

U Han Pijesku i Bileći temperature iznosi dva stepena Celzijusa, dok je u Bileći i Ribniku svega tri stepena.

Višegrad i Čemerno ovo jutro dočekali su u svega četiri stepena, dok se Banjaluka probudila u prijatnijih pet stepeni.

U Mrkonjić Gradu, Novom Gradu i Prijedoru temperatura ovog jutra iznosila je šest stepeni Celzijusovih, dok je u Bijeljini i Doboju temperatura je iznosila sedam stepeni, navode iz RHMZ.

Najtoplije ovog jutra bilo je u Trebinju gdje je temperatura iznosila 9 stepeni Celzijusovih.

Nakon ovako svježeg jutra, tokom dana nas očekuje vrlo sunčano uz maksimalnu temperaturu od 28 stepeni Celzijusovih.