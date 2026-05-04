Logo
Large banner

Jutro svježije, ostatak dana do 30 stepeni

Autor:

ATV
04.05.2026 07:48

Komentari:

0
Јутро свјежије, остатак дана до 30 степени
Foto: Tanjug/AP

Nova radna sedmica u Republici Srpskoj počela je svježije ali vrlo prijatno, a očekuju se temperature do 28 stepeni Celzijusovih.

Najniža temperatura u Republici Srpskoj ovog jutra izmjerena je u Rudom i iznosi jedan stepen iznad nule.

U Han Pijesku i Bileći temperature iznosi dva stepena Celzijusa, dok je u Bileći i Ribniku svega tri stepena.

Višegrad i Čemerno ovo jutro dočekali su u svega četiri stepena, dok se Banjaluka probudila u prijatnijih pet stepeni.

U Mrkonjić Gradu, Novom Gradu i Prijedoru temperatura ovog jutra iznosila je šest stepeni Celzijusovih, dok je u Bijeljini i Doboju temperatura je iznosila sedam stepeni, navode iz RHMZ.

Najtoplije ovog jutra bilo je u Trebinju gdje je temperatura iznosila 9 stepeni Celzijusovih.

Nakon ovako svježeg jutra, tokom dana nas očekuje vrlo sunčano uz maksimalnu temperaturu od 28 stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Republika Srpska

sunčano i toplo

RHMZ

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сутра још топлије, крајем дана постепено наоблачење на западу

Društvo

Sutra još toplije, krajem dana postepeno naoblačenje na zapadu

21 h

0
Град Бањалука

Društvo

Danas pretežno sunčano i toplo

1 d

0
"Једном у 10 година се деси ово" Метеоролог Тодоровић открио необичан феномен: Стиже нагли обрт

Društvo

"Jednom u 10 godina se desi ovo" Meteorolog Todorović otkrio neobičan fenomen: Stiže nagli obrt

1 d

0
Сутра сунчано и топлије, у уторак киша на западу

Društvo

Sutra sunčano i toplije, u utorak kiša na zapadu

1 d

0

Više iz rubrike

Данас повољни услови за вожњу

Društvo

Danas povoljni uslovi za vožnju

4 h

0
Марко Сулавер примљен на МГИМО: Стопама Сергеја Лаврова и Марије Захарове

Društvo

Marko Sulaver primljen na MGIMO: Stopama Sergeja Lavrova i Marije Zaharove

14 h

0
Гранични прелаз Градишка

Društvo

Naoružajte se strpljenjem! Kolone na granicama sve duže

16 h

0
Посао

Društvo

"Sloboda medija stub demokratije"

16 h

0

  • Najnovije

12

02

Špirić: Usvajanje zakona o sprečavanju finansiranja terorizma nikad nije bilo sporno za većinu u Klubu Srba

11

56

Srbina protjerali iz Hrvatske jer je mahao zastavom Republike Srpske

11

46

Kako je reagovao Vojaž na vijest da je Breskvica raskinula

11

37

Ako imate problema sa spavanjem, pokušajte da jedete ovo voće

11

27

Kako je Prusac mogao imati dozvolu za oružje: Osuđivan jer je 2016. godine pretukao majku i brata

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner