Logo
Large banner

"Jednom u 10 godina se desi ovo" Meteorolog Todorović otkrio neobičan fenomen: Stiže nagli obrt

Autor:

ATV
02.05.2026 16:17

Komentari:

0
"Једном у 10 година се деси ово" Метеоролог Тодоровић открио необичан феномен: Стиже нагли обрт
Foto: Tanjug

Meteorolog Nedeljko Todorović iznio je detaljnu prognozu za naredni period, ali i ukazao na jedan klimatski fenomen koji se rijetko viđa u našim krajevima.

Kako je objasnio, prvi i drugi maj po pravilu donose makar jedan kišni dan, ali ove godine to se, gotovo u potpunosti - nije dogodilo!

Jednom u 10 godina se desi

- Jednom u 10 godina se desi da u ta dva dana spojeno nema kiše. I to je ova godina. To se ovde desilo, ali ne u svim mjestima Srbije, pošto će danas na istoku, jugoistoku Srbije, pa možda i na jugu, biti petominutne kišice", rekao je Todorović.

Ipak, dodaje da se, gledajući veći dio zemlje, može reći da je Srbija praktično "izbjegla" padavine za praznik rada - što je prava rijetkost.

Još jedna neobična pojava

Još jedna neobična pojava obilježila je ovogodišnji početak maja - jutarnji mrazevi. Todorović navodi da se oni u ovo doba godine javljaju znatno rijeđe, naročito u nižim predjelima.

- Karakteristika ovog 1. i 2. maja su jutarnji mrazevi. Oni se rijeđe događaju početkom maja, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima, kotlinama i visoravnima, ali u nižim predjelima rijetko - objasnio je meteorolog.

Prema njegovim riječima, Srbija sada izlazi iz hladnog talasa, a već od ponedjeljka slijedi nagli preokret - temperature će dostići ljetnje vrijednosti, iznad 25 stepeni.

Toplotni talas zakasnio

Zanimljivo je i da je ove godine toplotni talas zakasnio.

- Srednji datum pojave temperature od 25 stepeni za Beograd je oko 17. aprila, a sada ćemo ih imati tek oko 4. maja - što znači da kasnimo skoro pola mjeseca - istakao je Todorović.

Ipak, i pored toplih dana, jutra će ostati svježa, sa temperaturama ispod 10 stepeni, što je tipično za prelazni period. Velike temperaturne razlike između jutra i dana, kako kaže, normalna su pojava u aprilu i prvoj polovini maja.

Govoreći o vremenskim prilikama u nastavku mjeseca, Todorović ističe da u prvoj polovini maja neće biti ozbiljnijih padavina, što će dodatno doprinijeti zagrijevanju vazduha - ali i mora za one koji planiraju rano ljetovanje.

- Temperatura mora je sada oko 16 do 18 stepeni, ali već krajem maja može dostići 20 do 21, a u junu i preko 23 stepena - naveo je.

Savjetuje jug Evrope

Kada je riječ o destinacijama, savjetuje jug Evrope - prije svega Grčku i Tursku - jer će tamo vrijeme biti stabilnije i toplije, uz manju vjerovatnoću za kišu.

Na kraju, Todorović je naglasio i važan aspekt za poljoprivredu - iako su zimski mjeseci bili dovoljno kišoviti, april je podbacio, pa bi kiša u nastavku maja bila više nego dobrodošla, naročito u sjevernim dijelovima zemlje gdje je palo i do četiri puta manje padavina od uobičajenog.

U svakom slučaju, pred nama su topliji dani bez ekstremnih vremenskih pojava - ali i maj koji bi, uprkos suvom početku, mogao donijeti svoje tipične pljuskove i grmljavinu u drugoj polovini mjeseca.

(Kurir / TV Prva)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

