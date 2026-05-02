Preminuo Danko Milanković

ATV
02.05.2026 14:15

Dugogodišnji član SDS-a i odbornik u Modriči Danko Milanković preminuo je 42. godini života.

"Sa velikom tugom i bolom primili smo jutros vijest da je naš dugogodišnji član, prijatelj i saradnik izgubio svoju najvažniju bitku - bitku za život. Bili smo svjedoci njegove velike energije i požrtvovanosti u svemu što je radio i zato smo vjerovali i nadali se da će uspjeti da pobijedi i ovaj put. Naš Danko bio je odbornik u Skupštini opštine Modriča i predsjednik Mjesne zajednice Tolisa", saopštili su iz SDS-a.

Rođen je 31.8.1984. godine. Po zanimanju je bio ugostitelj, ali je bio uključen u brojne aktivnosti koje su za cilj imale unapređenje uslova života u Tolisi i Modriči. Bio je predsjednik Mjesne zajednice Tolisa i jedan od osnivača Omladinskog udruženja "Pop Savo Božić" Tolisa.

Odlukom Skupštine opštine Modriča 2025. Danku je dodijeljena Plaketa Opštine za izuzetan doprinos u razvoju Modriče i Mjesne zajednice Tolisa.

Sahrana Danka Milankovića biće obavljena u ponedjeljak, 4. maja u 12 časova na mjesnom groblju u Tolisi.

Srpska demokratska stranka upućuje iskreno saučešće porodici Milanković.

