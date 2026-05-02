Duge kolone vozila na više graničnih prelaza

Kolone vozila čekaju na više graničnih prelaza na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj i na Zupcima prema Crnoj Gori.

Duga čekanja na izlazu prema Hrvatskoj su na graničnim prelazima Donja Gradina, Kozarska Dubica, Gradiška, Brod, Novi Grad, Orašje, Velika Kladuša, Izačić, Neum, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.Na ulazu u BiH iz Hrvatske pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnom prelazu Kamensko.

Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila zasad ne čekaju duže od 30 minuta.

Iz AMS-a su napomenuli da je ovakva situacija zbog primjenjivanja sistema ulaz/izlaz prilikom izlaska iz Hrvatske.

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija nesmetano. Oprez je neophodan na dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog opasnosti od sitnijih odrona, prenosi Srna.