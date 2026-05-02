Danas se obilježava dan Prepodobnog Jovana Vethopeščernika: Ispoštujte ove običaje

02.05.2026 08:01

Данас се обиљежава дан Преподобног Јована Ветхопешчерника: Испоштујте ове обичаје
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju dan Prepodobnog Jovana Vethopeščernika.

Porodica prepodobnog Haritona u Palestinskoj pustinji blizu Jerusalima nazivala se Vethom Lavrom, jer bi podignuta prije drugih lavra. U toj Vethoj Lavri podvizavao se ovaj prepodobni Jovan.

Od mladosti ranjen božanskom ljubavlju, on se priljubi uz Boga, po riječi psalmopevca: Meni je dobro priljubljivanje uz Boga (Ps. 72, 28). Prezrevši ništavne slasti ovoga svijeta i gordost, on se ukloni iz svoje domovine, uze krst monaškog života i ode u tuđu zemlju Gospoda radi, Koji je od rođenja Svog bio tuđinac na zemlji i sve do smrti nije imao gdje glave skloniti.

A kad dođe u Jerusalim on se pokloni svetim mjestima, pa onda ode u Vethu Lavru blaženog Haritona. I tu se udostoji svešteničkog čina zbog svoga vrlinskog života. Jer on beše podražatelj drevnih podvižnika: obuzdavši tjelesne strasti velikim uzdržanjem, i posvunoćnim stajanjima na molitvi, i sjećanjem na smrt, i raznovrsnim umrtvljivanjem, on veoma isposni svoje tijelo, i postade zemaljski anđeo u tijelu. Pošto dugo požive i potpuno ugodi Bogu, on se preseli ka Gospodu, a sveti Anđeli mu na rukama svojim odneše dušu u nestarivu obitelj nebesku.

Prepodobni Jovan se naziva Vethopešternik umjesto Vetholavriot, zato što je Vetha Lavra svetog Haritona spočetka bila razbojnička peštera, u koju razbojnici doteraše vezana svetog Haritona. Ali on na čudesan način bi odrešen, i razbojnici iznenadno pomreše od vina otrovanog zmijinim otrovom. Odrešen, on nađe u pešteri mnogo zlata, i prvo u toj pešteri ustroji crkvu, i sabra bratiju. Potom iznad peštere sagradi obitelj.

A pošto prepodobni Jovan provede život u toj staroj pešteri, služeći u pešterskoj crkvi, on zbog toga i bi prozvan Vethopešternik (ili Staropećinik). Prepodobni Jovan požive i upokoji se u osmom stoljeću.

Prema narodim običajima danas treba izbjegavati svađe, darivati voljene osobe i pospremiti kuću.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

