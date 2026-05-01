Jedna rupa na putu može da napravi ozbiljan kvar na autu: Evo šta prvo strada

01.05.2026 21:30

Једна рупа на путу може да направи озбиљан квар на ауту: Ево шта прво страда

Prelazak automobile preko rupe na putu često izgleda bezazleno, ali može izazvati ozbiljna oštećenja na gumama, felgama, trapu i upravljačkom sistemu vozila.

Prvi problem koji vozači primijete obično je oštećenje pneumatika. Osim pucanja gume, mogu da se pojave i takozvani „mehuri“ na bočnoj strani, što ukazuje na unutrašnje oštećenje konstrukcije gume. Takva guma može pući i danima ili sedmicama kasnije.

Posebno su osjetljive niskoprofilne gume, koje su danas veoma popularne. Kod njih lako dolazi i do krivljenja ili pucanja felgi, što može izazvati vibracije u volanu, probleme sa upravljanjem i postepeno ispuštanje vazduha iz gume.

Udarac u rupu može poremetiti i geometriju točkova. Simptomi su „vučenje“ automobila u stranu, neravnomjerno trošenje guma, pojačana buka tokom vožnje i povećana potrošnja goriva.

Na meti su i dijelovi vješanja poput amortizera, spona i viljuški, a kod jačih udara mogu stradati ležajevi, osovine, pa čak i donji dio motora ili izduvni sistem, piše Revija HAK.

Stručnjaci upozoravaju da vozilo treba pregledati u servisu čak i kada nema vidljivih posljedica odmah nakon udarca.

Neka oštećenja mogu se pojaviti tek kasnije, zbog čega je kontrola trapa, guma i upravljačkog sistema veoma važna za bezbjednu vožnju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

