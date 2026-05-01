Logo
Large banner

Snimak haosa sa graničnih prelaza: "Čekao sam šest sati, nisam se pomakao"

Autor:

ATV
01.05.2026 17:25

Komentari:

2
Foto: Facebook / GP Maljevac

Prvi maj ove godine izazvao je pravi haos na graničnim prelazima u BiH, a u Gradišci su višečasovna čekanja bez pomaka.

Kako piše stranica "GP Maljevac", jedan od putnika navodi da je čekao šest sati, a da se nije pomjerio s mjesta.

Nakon toga se uputio prema Jasenovcu, ali kako kaže, ni tamo situacija nije bila ništa bolja.

Zijad Krnjić blokirao

Podsjećamo, novi granični prelaz na Gradišci i dalje nije pušten u rad. Razlog je jednostavan - Zijad Krnjić. Riječ je o članu Upravnog odbora UIO koji dolazi iz FBiH i ne želi da da saglasnost na potrebnu dokumentaciju kako bi se granični prelaz pustio u funkciju.

Zbog toga, putnici i ove godine gube sate, čekajući u kilometarskim kolonama na graničnim prelazima BiH i Hrvatske.

Novi granični prelaz je završen, ali ne i pušten u funkciju. Uprava za indirektno oporezivanje nije usvojila potrebne izmjene pravilnika, a protiv je glasao upravo Krnjić koji po nečijem nalogu vrši opstrukcije.

Dok Krnjić ne glasa za pravilnik, putnici se mole za strpljenje. Izgubljeni sati u kolonama mogu se fakturisati na račun stručnjaka iz SDA.

Čak 17 prelaza je potpuno zakrčeno

Kako smo ranije pisali, čak 17 prelaza je potpuno zakrčeno, što na ulazu, što na izlazu.

Auto moto savez Republike Srpske zabilježio je čekanja u kolonama koja traju po više sati na većini granica.

Tako se satima čeka na ulazu u BiH na prelazima Šepak, Karakaj , Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok.

Još gora situacija je na prelazima Brod, Svilaj, Kozarska Dubica, Vardište i Bijača, gdje se čeka u oba pravca.

Na izlazu iz BiH ogromne gužve su na GP Kamensko, Prisika, Doljani i Zupci.

"Bez obzira na povoljne vremenske uslove, apelujemo na oprez i poštovanje saobraćajnih propisa. Naoružajte se strpljenjem i tolerancijom", poručuju iz Auto-moto saveza Srpske i zaključuju:

"Budite odgovorni prema sebi i drugima, i ne sjedajte za volan pod dejstvom alkohola".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

GP Gradiška

Kolone vozila

Gužva na granici

gužva na auto-putu

Komentari (2)
Large banner

