Stiže "Kelvinov talas"

01.05.2026 16:04

Стиже "Келвинов талас"

Iako je riječ o globalnom klimatskom obrascu, njegove posljedice već se naziru i u Evropi.

Ključnu ulogu u ovom procesu ima snažan okeanski Kelvinov talas koji je posljednjih sedmica znatno ojačao i podstakao prelaz iz višegodišnjeg uticaja La Ninje u toplu fazu El Ninja.

Time se mijenja i globalna cirkulacija atmosfere, što će se odraziti i na vremenske prilike u Evropi tokom ljeta.

Prema najnovijim dugoročnim prognozama modela ECMWF i UKMO, Evropa bi u ljeto 2026. mogla imati temperature iznad prosjeka na većem dijelu kontinenta.

Najizraženiji porast temperatura očekuje se od južne prema središnjoj i severnoj Evropi, što je povezano s dotokom toplijeg vazduha sa juga zbog područja niskog pritiska zapadno od Evrope.

Istovremeno, prognoze ukazuju na neujednačen raspored padavina.

Veće količine kiše očekuju se u južnim, jugoistočnim i dijelom sjevernim dijelovima Evrope, dok bi središnji i severozapadni delovi kontinenta mogli imati manje padavina od prosjeka.

Upravo kombinacija viših temperatura i manjka kiše povećava rizik od suše, a posebno u centralnoj Evropi, piše Severe Weather.

Sličan obrazac potvrđuju i oba glavna prognostička modela. UKMO takođe predviđa jači južni dotok vazduha prema Evropi, što dodatno podiže temperature, dok raspored padavina ostaje podjeljen – više kiše na jugu i sjeveru, a manje u zapadnim i centralnim dijelovima kontinenta.

Analize ranijih jakih El Ninjo fenomena pokazuju da takvi uslovi često donose toplija ljeta u velikom dijelu Evrope, uz promjenjene obrasce padavina, prenosi B92

Iako se svaki događaj razlikuje, aktuelne prognoze upućuju na sličan razvoj situacije i ovog ljeta.

