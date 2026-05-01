Haotičan prvi maj: Sati u koloni, zakrčeno čak 17 graničnih prelaza

Stevan Lulić
01.05.2026 15:13

ГП Градишка
Foto: AMS Republike Srpske

Prvi maj ove godine izazvao je pravi haos na graničnim prelazima u BiH. Čak 17 prelaza je potpuno zakrčeno, što na ulazu, što na izlazu.

Auto moto savez Republike Srpske zabilježio je čekanja u kolonama koja traju po više sati na većini granica.

Tako se satima čeka na ulazu u BiH na prelazima Šepak, Karakaj , Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok.

Još gora situacija je na prelazima Gradiška, Gradina, Brod, Svilaj, Kozarska Dubica, Vardište i Bijača, gdje se čeka u oba pravca.

Na izlazu iz BiH ogromne gužve su na GP Kamensko, Prisika, Doljani i Zupci.

"Bez obzira na povoljne vremenske uslove, apelujemo na oprez i poštovanje saobraćajnih propisa. Naoružajte se strpljenjem i tolerancijom", poručuju iz Auto-moto saveza Srpske i zaključuju:

"Budite odgovorni prema sebi i drugima, i ne sjedajte za volan pod dejstvom alkohola".

Kakvo nas vrijeme očekuje drugog dana maja?

Škola u BiH zabranila učenicima mobilne telefone

Od 1. maja promjene u isplati penzija za neke u Srpskoj

Ovo u Banjaluci nije viđeno 56 godina: Prvi maj obara rekorde

