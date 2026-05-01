Ovo u Banjaluci nije viđeno 56 godina: Prvi maj obara rekorde

Prvi maj ove godine donio je rekorde kojima se niko nije obradovao. Riječ je o hladnoći koja je osvanula širom Republike Srpske.

Kako je saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda sve je zapravo počelo još prije dva dana.

"Pod uticajem visinskog ciklona sa sjevera Rusije, do našeg regiona je došlo do priliva znatno hladnijeg vazduha od 29. aprila. Ovaj sistem je doneo i slab sneg na planinama tokom 30. aprila ujutru. Do večeri se razvedrilo, tokom naredne noći i 1. maja ujutru bilo je vrlo hladno uz slab mraz i u nižim predelima", kaže meteorolog Milica Đorđević.

Sokolac najhladniji u Srpskoj

Najhladniji je bio Sokolac sa -6 stepeni zatim Kotor Varoš sa -4.9 stepeni.

Na jugu i djelimično na istoku je bilo malo toplije uz temperaturu u blagom plusu.

Na većini meteoroloških stanica ovo je bilo najhladnije prvomajsko jutro u zadnjih 20-30 godina, a ponegdje i duže.

U Trebinju je bilo malo hladnije 2009. godine, a u Gacku 2010.

Temperatura u Banjaluci kakva nije viđena 56 godina

U Banjaluci ovo je bilo najhladnije prvomajsko jutro u posljednjih 56 godina, od daleke 1970. godine kada je minimalna temperatura iznosila -1,4 stepena.

Na Sokocu 1. maja 2026. je izmjeren novi rekord d -6 stepeni za nisku minimalnu temperaturu u maju mjesecu. Ujedno ovo je i najhladnije prvomajsko jutro u periodu mjerenja od 1961. godine do danas.