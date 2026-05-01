Ovo u Banjaluci nije viđeno 56 godina: Prvi maj obara rekorde

Autor:Stevan Lulić
Prvi maj ove godine donio je rekorde kojima se niko nije obradovao. Riječ je o hladnoći koja je osvanula širom Republike Srpske.
Kako je saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda sve je zapravo počelo još prije dva dana.
Srbija
Drama u Beogradu: Majka, sin i maloljetnik planirali ubistvo
"Pod uticajem visinskog ciklona sa sjevera Rusije, do našeg regiona je došlo do priliva znatno hladnijeg vazduha od 29. aprila. Ovaj sistem je doneo i slab sneg na planinama tokom 30. aprila ujutru. Do večeri se razvedrilo, tokom naredne noći i 1. maja ujutru bilo je vrlo hladno uz slab mraz i u nižim predelima", kaže meteorolog Milica Đorđević.
Najhladniji je bio Sokolac sa -6 stepeni zatim Kotor Varoš sa -4.9 stepeni.
Srbija
Stravična nesreća: Žena u osmom mjesecu trudnoće izgubila bebu
Na jugu i djelimično na istoku je bilo malo toplije uz temperaturu u blagom plusu.
Na većini meteoroloških stanica ovo je bilo najhladnije prvomajsko jutro u zadnjih 20-30 godina, a ponegdje i duže.
U Trebinju je bilo malo hladnije 2009. godine, a u Gacku 2010.
U Banjaluci ovo je bilo najhladnije prvomajsko jutro u posljednjih 56 godina, od daleke 1970. godine kada je minimalna temperatura iznosila -1,4 stepena.
Društvo
Minus deset na prvi maj: Ovo su najhladnija mjesta u BiH
Na Sokocu 1. maja 2026. je izmjeren novi rekord d -6 stepeni za nisku minimalnu temperaturu u maju mjesecu. Ujedno ovo je i najhladnije prvomajsko jutro u periodu mjerenja od 1961. godine do danas.
