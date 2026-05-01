Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i toplije vrijeme, ali uz sjeverni vjetar.

Uveče se očekuje prolazno naoblačenje na istoku, dok će u ostalim krajevima biti vedro i hladno, na jugu vjetrovito uz jake udare bure, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 20, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom dana pojačan sjeveroistočni, na jugu jaka do olujna bura.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava sunčano i hladno vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje uz slab mraz. Na jugoistoku oko rijeka i po kotlinama ponegdje ima magle.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac i Han Pijesak minus dva, Šipovo minus jedan, Mrkonjić Grad, Ribnik i Srebrenica nula, Foča, Kalinovik, Rudo i Čemerno jedan, Prijedor, Višegrad, Novi Grad i Sarajevo dva, Banjaluka, Tuzla i Zenica tri, Doboj četiri, Gacko i Srbac pet, Bijeljina i Brčko sedam, Bileća osam, Trebinje 10 i Mostar 14 stepeni Celzijusovih.