Danas slavimo Prepodobnog Jovana: Izgovorite ove riječi za sreću i zdravlje

ATV
01.05.2026 07:08

Данас славимо Преподобног Јована: Изговорите ове ријечи за срећу и здравље
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas praznuju Prepodobnog Jovana, učenika Svetog Grigorija Dekapolita.

Prepodobni Jovan rođen je u Janjini u vrijeme kada je bila prestonica cara Pira. Nakon smrti roditelja i turskog osvajanja, preselio se u Carigrad gdje je nastavio da se bavi zanatom, navodi SPC.

Mnogi hrišćani iz Carigrada su se tada odrekli Hrista i prihvatili islam, a Jovanova zanatska radnja bila je smještena među poturicama, sa kojima je vremenom počeo da ulazi u rasprave o vjeri. Gnjevni na njega, predali su ga sudu i lažno optužili da je ranije primio islam, pa se ponovo vratio u hrišćanstvo.

Jovana su mučili, tukli gvozdenim štapovima i bacili u tamnicu. Drugi dan njegovog tamnovanja bio je Vaskrs; kada su ga izveli na mučenje, on je izašao radosno pjevajući: "Hristos vaskrse iz mrtvih!".

"Činite što hoćete, da bi me što prije poslali iz ovog kratkovremenog života u život vječni: rob sam Hristov, Hrista slijedim, za Hrista umirem, da bih s Njim živio", rekao je Jovan mučiteljima.

Odlučili su da ga živog spale, a on je, čim je vidio vatru, sam u nju skočio. Nakon toga su ga izvukli i posijekli mačem, a odsječenu glavu i tijelo bacili su u oganj.

Za sreću i zdravlje, danas treba izgovoriti sljedeću molitvu:

"U tebi se, oče, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, slijedio Hrista. Djelima si učio prezirati tijelo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato se i sa anđelima, Sveti Jovane, raduje duh tvoj. Amin."

