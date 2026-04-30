Otvorena zajednička laboratorija za pametnu poljoprivredu: Sjedište u Istočnom Sarajevu

30.04.2026 21:54

Синиша Берајн
U kineskom gradu Đenđang, 28. aprila 2026. godine, svečano je obilježeno osnivanje i otvaranje zajedničke laboratorije za pametnu poljoprivrednu tehnologiju i opremu, čije će sjedište biti u Istočnom Sarajevu. Ceremonija je održana u kampusu prestižnog Điangsu univerziteta, u okviru međunarodne konferencije o poljoprivrednoj opremi.

Ovaj značajan projekat realizuje se u okviru inicijative Pojas i put, a predstavlja rezultat saradnje između Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Điangsu univerziteta, uz ključnu ulogu Ambasade BiH u Kini, koja je aktivno učestvovala u iniciranju, povezivanju partnera i koordinaciji čitavog projekta. Projekat su podržale i partnerske institucije iz Republike Srpske i Srbije.

Svečanosti je prisustvovalo više od 500 zvanica iz akademskog, institucionalnog i privrednog sektora, što dodatno potvrđuje značaj ovog događaja. Među prisutnima bio je i ambasador BiH u Kini Siniša Berjan, koji je u svom obraćanju istakao da ovaj projekat predstavlja važan iskorak u jačanju naučne i tehnološke saradnje između dvije zemlje. Ceremoniji su prisustvovali i predstavnici univerziteta iz Istočnog Sarajeva, kao i predstavnici partnerskih institucija.

Detalji projekta dogovoreni su tokom prošle godine, zahvaljujući diplomatskim aktivnostima Ambasade i sastancima ambasadora Berjana i prorektora Marko Gutalj sa rukovodstvom Điangsu univerziteta.

Берјан Кина

Projekat ima za cilj razvoj inovacija u oblasti pametne poljoprivrede, sa fokusom na precizno upravljanje poljima, inteligentnu mehanizaciju, bespilotne farme i održivu proizvodnju. Pored naučno-istraživačkog rada, laboratorija će omogućiti edukaciju mladih stručnjaka i razmjenu znanja između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope.

Podršku projektu pružile su brojne institucije obje zemlje, uključujući Ministarstvo nauke i tehnologije Narodne Republike Kine, Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH, Nj.E. Željke Cvijanović, Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Osnivanje ove laboratorije predstavlja važan korak ka modernizaciji poljoprivrede u regionu i otvara novo poglavlje u saradnji sa Kinom, sa dugoročnim koristima za sve uključene strane.

