Republika Srpska i BiH predstavljene u Kini kroz kulturu, tradiciju i gastronomiju

U Ambasadi BiH u Narodnoj Republici Kini tokom prethodnih dana organizovan je niz aktivnosti usmjerenih na promociju Republike Srpske i BiH, te jačanje njihovog kulturnog i turističkog imidža na kineskom tržištu.

Tom prilikom upriličena je višednevna izložba domaćih proizvoda, suvenira, tradicionalnih narodnih nošnji, kao i elemenata bogatog kulturnog nasljeđa, među kojima je posebno predstavljen Zmijanjski vez, uvršten na UNESKO listu nematerijalne kulturne baštine. Izložbu su posjetili brojni gosti, među kojima i gospodin Čen Guojou /Chen Guoyou/, specijalni predstavnik Narodne Republike Kine za saradnju sa zemljama Centralne i Istočne Evrope, zajedno sa članovima svog tima, sa kojim je ambasador BiH u Kini Siniša Berjan održao poseban sastanak posvećen mogućnostima unapređenja saradnje.

Ambasador Berjan je svim posjetiocima izložbe lično prezentovao izložene eksponate i detaljno pojasnio njihov kulturni, istorijski i tradicijski značaj, ističući bogatstvo i raznovrsnost baštine Republike Srpske i BiH.

Tradicija, kultura i gastronomija

U okviru promotivnih aktivnosti snimana je i dvodnevna televizijska emisija o predstavljanju naše zemlje koja će biti emitovana širom Kine u februaru, uoči obilježavanja kineske Nove godine. Emisija će biti fokusirana na lokalnu gastronomiju, pripremu tradicionalnih jela, kao i na prikaz narodnih običaja, muzike i plesova, s ciljem približavanja domaće kulture širokoj kineskoj publici.

Ove aktivnosti predstavljaju značajan doprinos unapređenju kulturne i turističke saradnje između dvije zemlje, te dodatno jačaju vidljivost Republike Srpske i BiH na međunarodnoj sceni.

