Pomjeren rok za imenovanje članova biračkih odbora

Izvor:

ATV

26.01.2026

17:32

Foto: ATV

Rok u kojem izborne komisije trebaju imenovati članove biračkih odbora na ponovnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske pomjeren je do 30. januara, saopšteno je danas iz Centralne izborne komisije /CIK/ BiH.

CIK je na današnjoj sjednici usvojio Instrukciju o izmjeni i dopuni Instrukcije o postupku sprovođenja ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica.

Usvojeno je i Uputstvo o izmjeni Uputstva o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Cilj izmjena je da se u osnovnim izbornim jedinicama u kojima izborna komisija nije u mogućnosti da imenuje članove/zamjenike članove biračkog odbora sa liste prijedloga političkih subjekata omogući političkim subjektima koji imaju pravo predlaganja da dostave dodatnu listu prijedloga za imenovanje članova/zamjenika članova biračkog odbora.

"Rok u kojem izborne komisije trebaju imenovati članove biračkih odbora na ponovnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske pomjeren do 30. januara", navedeno je iz CIK-a.

Usvojeni akti biće dostupni sutra na internet stranici CIK-a.

CIK BiH je ranije odlučio da 8. februara budu održani ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Riječ je o pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

CIK BiH

izbori

