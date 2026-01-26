Mljekari: Protesta će biti, ali bez traktora

Sutra, na Savindan, u 4 do 12, u Parku Mladen Stojanović u Banjaluci počinje vanredna skupština Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Srpske, potvrdio je predsjednik ovog udruženja Milorad Arsenić.

Skupština će, kako je naveo, ujedno biti i protest i da će se veliki broj mljekara okupiti na ovoj lokaciji, nedaleko od zgrade Vlade Republike Srpske. Ipak, mljekari neće dovesti traktore, kako se spekulisalo, ali to ne znači da su odustali od traktora.

"Mi ćemo, kao uže rukovodstvo Udruženja, predložiti skupštini da 30. dođemo traktorima u Banjaluku i da na ovaj način izrazimo svoje nezadovoljstvo. Možda skupština neće usvojiti taj prijedlog, vidjećemo", rekao je za Srpskainfo Arsenić.

Inače. Udruženje mljekara traži da se povećavaju podsticaji iz budžeta Republike Srpske za proizvođače mlijeka, koji su u krizi nakon što je smanjen otkup za oko 10 odsto i isto toliko smanjena otkupna cijena mlijeka.

Ministarska poljoprivrede Anđelka Kuzmić je danas izjavila da taj zahtjev "nije realan".