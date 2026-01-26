Sastanak Trišić Babić i Dodika sa predsjednikom Izraela

26.01.2026
15:48
Komentari:0
U Izraelu je u održan sastanak v.d. predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom.
Podsjećamo, vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik borave u višednevnoj zvaničnoj posjeti Izraelu.
Planiran je niz značajnih sastanaka sa tamošnjim zvaničnicima.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h4
Republika Srpska
4 h16
Republika Srpska
4 h4
Najnovije
Najčitanije
16
24
16
20
16
15
16
14
16
10
Trenutno na programu