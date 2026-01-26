Logo
Sastanak Trišić Babić i Dodika sa predsjednikom Izraela

26.01.2026

15:48

Сасатанк Милорада Додика и Исака Херцога
Foto: ATV

U Izraelu je u održan sastanak v.d. predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom.

Podsjećamo, vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik borave u višednevnoj zvaničnoj posjeti Izraelu.

Planiran je niz značajnih sastanaka sa tamošnjim zvaničnicima.

