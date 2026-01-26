Logo
Minić: To što radi CIK je "neviđeni javašluk"

26.01.2026

12:19

Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da se ponašanje Centralna izborne komisije BiH mora svesti u zakonske okvire.

Minić je ponovio da odluka CIK-a o ponavljanju predsjedničkih izbora na pojedinim izbornim mjestima predstavlja grubo kršenje izborne volje građana i da je Siniša Karan izabran regularno i legalno.

Prema njegovim riječima, to što radi CIK je "neviđeni javašluk" i takvo ponašanje ozbiljno narušava povjerenje u izborni proces.

"Ovakvo ponašanje je nedopustivo i zahtijevamo da se ova situacija što prije okonča na zakonit i transparentan način", rekao je Minić na konferenciji za novinare poslije konstitutivne sjednice Vlade.

CIK BiH

Savo Minić

