Minić: To što radi CIK je "neviđeni javašluk"

26.01.2026
12:19
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da se ponašanje Centralna izborne komisije BiH mora svesti u zakonske okvire.
Minić je ponovio da odluka CIK-a o ponavljanju predsjedničkih izbora na pojedinim izbornim mjestima predstavlja grubo kršenje izborne volje građana i da je Siniša Karan izabran regularno i legalno.
Prema njegovim riječima, to što radi CIK je "neviđeni javašluk" i takvo ponašanje ozbiljno narušava povjerenje u izborni proces.
"Ovakvo ponašanje je nedopustivo i zahtijevamo da se ova situacija što prije okonča na zakonit i transparentan način", rekao je Minić na konferenciji za novinare poslije konstitutivne sjednice Vlade.
