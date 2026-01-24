Ko će pobijediti, a ko bojkotovati ponovljene izbore?

Proglašenje pobjede na ponovljenim izborima, jedina je želja članova Srpske demokratske stranke. Pred ponavljanje izbora, u strahu od ponovnog poraza, bojkotuje se CIK, GIK, SNSD, i svi oni koji imaju drugačije mišljenje.

I dok SDS ne pobijedi, ili barem neko ne proglasi njihovu pobjedu, poruka ostaje ista – svi su krivi i ništa ne valja. Potpredsjednik SDS-a, Želimir Nešković, tvrdi da se na trenutni način ne omogućava pošten izborni proces, kao i da je SDS za ove izbore u težoj situaciji nego prošle godine.

"Moram da kažem da mi tražimo da se poštuje Izborni zakon BiH. Odluke CIK-a koje se odnose na odredbe iz njihovog pravilnika koji svako malo, svakih desetak dana, članovi CIK-a iznose u javnost su u direktnom sukobu sa Izbornim zakonom BiH i mi želimo da ukažemo na to", kaže Želimir Nešković, potpredsjednik SDS-a.

Narodna umotvorina kaže: „Ko gubi – ima pravo da se ljuti“. Zato razlog pobjede SNSD-a nisu slobodna volja i izbor građana, kako kažu iz SDS-a, nego manipulacija, krađa, malverzacije i CIK-ovo nepoštovanje zakona.

"CIK svojim stavovima, svojim propisima i odlukama, upravo ostavlja mogućnost za malverzacije u izbornom procesu. Mi smo na to ukazivali i kada su bili ne samo u pitanju ovi ponovljeni izbori, nego i kada su bili vanredni izbori za predsjednika", kaže Nedeljko Glamočak, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

SDS će izgubiti na ponovljenim izborima, a kada se to desi praviće političke pritiske i tenzije, i kada se ponovljeni izbori završe, rezultati neće biti u onim rokovima koje su najavili, jer će CIK praviti agoniju i vršiti pritisak na sve institucije Republike Srpske, stav je člana Glavnog odbora SNSD-a, Save Minića. Ističe da Centralna izborna komisija BiH želi neprestano da komanduje, kao i da se daje do znanja da su Ustavni sud i Sud BiH ti koji uređuju sistem.

"Pazite, mi isto tako imamo informaciju da ako bude ijedan glas manje nego što su oni očekivali zbog manje zainteresovanosti ljudi ili zbog bilo čega drugog, oni neće priznati izbore i praviće političke pritiske i onda će sva tenzija koja postoji prema oko same institucije predsjednika Republike Srpske. Izgubili ste izbore i evo dobili ste od CIK-a ponovo izbore i ponovo ćemo vas pobijediti", kaže Savo Minić, član Glavnog odbora SNSD-a.

Centralna izborna komisija BiH odlučila je da se održe ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica. Zanimljivo je da su to isključivo mjesta na kojima je pobijedio Siniša Karan. Ko će pobijediti na tim izborima, a ko bojkotovati, saznaćemo 8. februara.