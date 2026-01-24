Logo
Minić: SDS će ponovo izgubiti prijevremene predsjedničke izbore

Izvor:

RTRS

24.01.2026

15:42

Komentari: 4

4
Минић: СДС ће поново изгубити пријевремене предсједничке изборе
Foto: ATV

Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić izjavio je da će SDS izgubiti i na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske i da će praviti politički pritisak i tenzije.

"Imamo informaciju da oni neće priznati izbore i da će praviti politički pritisak i tenziju ukoliko na ponovljenim izborima, zbog manje zainteresovanosti građana da izađu na birališta, dobiju jedan glas manje od broja koji su dobili na prethodnim", rekao je Minić novinarima u Bajinoj Bašti.

Povodom najava iz SDS-a da bi mogli da bojkotuju ponovljene izbore, Minić je rekao da će SNSD svakako pobijediti.

sds

Republika Srpska

"SDS ne isključuje bojkot ponovljenih izbora za predsjednika Srpske"

On je naveo da Centralna izborna komisija /CIK/ BiH želi neprestano da komanduje, kao i da se daje do znanja da su Ustavni sud i Sud BiH ti koji uređuju sistem.

- Kada se ponovljeni izbori završe, rezultati neće biti u onim rokovima koji su najavili, jer treba praviti agoniju i vršiti pritisak na sve institucije Republike Srpske - rekao je Minić.

Iz SDS-a su danas poručili da ne isključuju mogućnost bojkota ponovljenih izbora za predsjednika Republike Srpske, ukoliko CIK BiH ne promijeni pravilnik kojim se onemogućava političkim subjektima akreditacija novih članova biračkih odbora i posmatrača.

илу-избори-23012026

Republika Srpska

Ne mogu svi da glasaju na ponovljenim izborima: Evo kako da provjerite možete li vi

CIK BiH je ranije odlučio da 8. februara budu održani ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Riječ je o pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Savo Minić

SDS

izbori

