Minić: SDS će ponovo izgubiti prijevremene predsjedničke izbore

Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić izjavio je da će SDS izgubiti i na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske i da će praviti politički pritisak i tenzije.

"Imamo informaciju da oni neće priznati izbore i da će praviti politički pritisak i tenziju ukoliko na ponovljenim izborima, zbog manje zainteresovanosti građana da izađu na birališta, dobiju jedan glas manje od broja koji su dobili na prethodnim", rekao je Minić novinarima u Bajinoj Bašti.

Povodom najava iz SDS-a da bi mogli da bojkotuju ponovljene izbore, Minić je rekao da će SNSD svakako pobijediti.

On je naveo da Centralna izborna komisija /CIK/ BiH želi neprestano da komanduje, kao i da se daje do znanja da su Ustavni sud i Sud BiH ti koji uređuju sistem.

- Kada se ponovljeni izbori završe, rezultati neće biti u onim rokovima koji su najavili, jer treba praviti agoniju i vršiti pritisak na sve institucije Republike Srpske - rekao je Minić.

Iz SDS-a su danas poručili da ne isključuju mogućnost bojkota ponovljenih izbora za predsjednika Republike Srpske, ukoliko CIK BiH ne promijeni pravilnik kojim se onemogućava političkim subjektima akreditacija novih članova biračkih odbora i posmatrača.

CIK BiH je ranije odlučio da 8. februara budu održani ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Riječ je o pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.