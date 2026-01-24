Logo
Zaharova: Prijateljstvo Rusije i Kine zauvijek

Izvor:

RT Balkan

24.01.2026

15:28

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Prijateljstvo Rusije i Kine nije samo na papiru, već se zasniva na živoj komunikaciji, uzajamnom poštovanju i zajedničkoj odgovornosti za budućnost, napisala Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije na svom Telegram kanalu.

Juče je u ambasadi Kine u Moskvi održan tradicionalni svečani novogodišnji prijem za vodeće ruske medije, u kojem su učestvovale i ruske diplomate, te se tim povodom oglasila Zaharova.

"Svaki put kada se pređe prag ambasade u ulici Družbe (ambasada Kine u Moskvi), shvataš: rusko-kinesko prijateljstvo ne postoji samo na papiru i u formulacijama dokumenata, već se ispoljava i u živoj komunikaciji, uzajamnom poštovanju i zajedničkoj odgovornosti za budućnost koju nastavljamo da gradimo zajedno", istakla je zvaničnica.

Kako kaže, prijem u ambasadi Kine nije bio samo protokolarni događaj.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: EU se ne sprema za rat, ona je već u ratu

"To je bio topao susret prijatelja, bez formalnosti, čija je saradnja u svim oblastima, uključujući i informativnu sferu, proverena vremenom", dodala je Zaharova.

Ona je podsjetila da je rusko rukovodstvo više puta naglašavalo da su današnji odnosi sa Kinom "na najvišem nivou u celokupnoj istoriji" odnosa dvije zemlje.

"I to je tačno. Ali svake godine uspijevamo da osvojimo još više vrhove. Uvjerena sam da nas i u budućnosti čekaju nove visine. Prijateljstvo između Rusije i Kine – zauvijek!", poručila je Zaharova.

(rt balkan)

