"Zločin protiv čovječnosti": Kijev napao dronovima, poginula tročlana medicinska ekipa

Tročlana medicinska ekipa poginula je kada je njihovo vozilo pogodio ukrajinski dron u Hersonskoj oblasti, rekao je regionalni guverner Vladimir Saldo.

"Ovo je još jedan ratni zločin kijevskog režima i zločin protiv čovječnosti", naveo je Saldo na "Telegramu".

On je ranije potvrdio da je ukrajinski dron pogodio medicinsko vozilo koje je bilo na putu do teško bolesnog pacijenta.