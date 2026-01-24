"Zločin protiv čovječnosti": Kijev napao dronovima, poginula tročlana medicinska ekipa

Izvor:
SRNA
24.01.2026
14:32
Tročlana medicinska ekipa poginula je kada je njihovo vozilo pogodio ukrajinski dron u Hersonskoj oblasti, rekao je regionalni guverner Vladimir Saldo.
"Ovo je još jedan ratni zločin kijevskog režima i zločin protiv čovječnosti", naveo je Saldo na "Telegramu".
On je ranije potvrdio da je ukrajinski dron pogodio medicinsko vozilo koje je bilo na putu do teško bolesnog pacijenta.
