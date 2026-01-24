Logo
Kijev u čudu: "Ovakav napad odavno nije viđen"

24.01.2026

13:31

Кијев у чуду: "Овакав напад одавно није виђен"
Foto: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Rusija je prvi put poslije dugo vremena gađala Kijev protivbrodskim raketama H-22, saopštio je pukovnik Jurij Ihnat, načelnik Odjeljenja za komunikacije Komande vazduhoplovnih snaga Ukrajine.

Ukrajinske snage protivvazdušne odbrane uništile su 9 od 12 raketa.

"Ove rakete, H-22, dugo se nisu pojavljivale u izvještajima. Posebnost ovog napada leži upravo u upotrebi ovih raketa... Rakete H-22 su prvobitno bile dizajnirane za upotrebu protiv grupa nosača aviona (to im je primarna namjena). Mogu da nose različite tipove bojevih glava. Njihova ključna karakteristika je da je borbeni teret ove rakete 950 kilograma.

Danas je neprijatelj upotrebio 12 takvih raketa protiv Kijeva, lansiranih sa strateških avijacijskih aviona – bombardera Tu-22M3, koje je neprijatelj prebacio sa Dalekog istoka bliže Ukrajini."

Ihnat je rekao da je ukupno 412 raketa H-22 ili H-32 korišćeno protiv Ukrajine, od kojih su do sada oborene samo tri. Sa posljednjim napadom, protivvazdušna odbrana je dodala još devet, čime je ukupan broj uništenih porastao na 12.

Ihnat je takođe napomenuo da takve rakete prate balističku putanju. Samo sistemi Patriot su sposobni da presretnu ciljeve ovog tipa.

Rusija

Ukrajina

raketa

Kijev

