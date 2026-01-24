Roditelji stradale konobarice: Naša kćerka je žrtva, ne krivac

Roditelji 24-godišnje Francuskinje Sijan Panin, koja je posthumno okarakterisana kao "djevojka u kacigi" i nepravedno optužena za izazivanje požara u noćnom klubu "Le Constellation" na Novu godinu, prvi put su javno progovorili i zatražili da se njihova kćerka pamti kao žrtva, a ne kao krivac, prenosi Dejli mejl.

Požar koji je izbio u prepunom podrumskom baru popularnog alpskog skijališta Kran Montana u noći između 31. decembra 2025. i 1. januara 2026. oko 1:26 časova ujutru odnio je 40 života i teško opekao više od 100 osoba. Većina žrtava nastradala je na uskom stepeništu, zarobljena u plamenu i dimu nakon što je došlo do tzv. flash-over eksplozije.

Kako je došlo do požara u klubu

Prema preliminarnim nalazima istrage, požar je izbio kada su pirotehnički ukrasi ubačeni u boce šampanjca zapalili zapaljivu zvučnoizolacionu pjenu na plafonu. Pjenu je vlasnik Žak Moreti postavio prije deset godina, a objekat nije prošao bezbjednosnu inspekciju od 2019. godine, uprkos zakonskoj obavezi.

Roditelji prvi put javno govore nakon tragedije

Sijan Panin, 24-godišnja sezonska radnica iz Francuske, radila je u baru bez formalnog ugovora o radu i bez ikakve obuke o bezbjednosti. Na zahtjev vlasnice Džesike Moreti (40), koja je željela da "podigne atmosferu", Sijan je stavila promotivnu kacigu od šampanjca Dom Perinjon, držala dvije boce sa sparklersima i bila podignuta na ramena kolege, DJ-a Matea Lesguera (23). Kaciga joj je zaklanjala vidik, pa nije mogla da vidi da se iznad nje već pale plamenovi.

🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭



🚨 The body of Cyane Panine, a 24-year-old young woman from Sète, has been formally identified among the deceased victims in the fire at the Le Constellation bar.



She was the daughter of a well-known couple of shopkeepers in Sète, founders in 2017 of the… pic.twitter.com/k4PcDqTX0y — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) January 4, 2026

Snimci i fotografije te scene postali su viralni, a Sijan je okarakterisana kao "djevojka u kacigi" koja je navodno izazvala požar. Njeni roditelji, Džeromi (59, hidrolog) i Astrid (64, fotograf), ističu da je to duboko nepravedno i da dodatno pogoršava njihov bol.

"Ne mogu da prihvatim da moja kćerka ostane upamćena samo kao djevojka s kacigom", rekao je njen otac. Majka Astrid opisuje je kao "neuhvatljivog leptira" i moli javnost da je pamti kao simbol mladih života prerano prekinutih.

The parents of Cyane Panine, the 24-year-old waitress tragically killed in the devastating New Year's Eve fire at Le Constellation bar in Crans-Montana, have broken their silence exclusively to the Daily Mail.



Cyane—widely known online as the 'girl in the helmet' from viral… pic.twitter.com/Obm5j4mu10 — The scoop stateside (@ScoopStateside) January 24, 2026

Porodični advokat Sophie Haeni kategorički tvrdi:

"Sijan je nesumnjivo žrtva. Nije imala ugovor o radu, nije prošla obuku, nije znala da je pjena zapaljiva, a kaciga ju je oslijepela. Radila je iscrpljujuće smjene bez pauza i bila je na ivici da javno progovori o eksploataciji.

"Preliminarni nalazi istrage i propusti u bezbjednosti

Protiv vlasnika Žaka (49) i Džesike Moreti (40) podignute su optužnice za ubistvo iz nehata, nanošenje teških tjelesnih povreda i podmetanje požara iz nehata. Žak Moreti, je pušten uz kauciju, dok Džesika nosi elektronsku narukvicu i mora svakodnevno da se javlja policiji.

U slučaju osuđujuće presude, prijeti im do 20 godina zatvora.

Sijan je pokušala da pobjegne kroz zaključana vrata podruma. Njen dečko Žan-Mark uspio je da je iznese do obližnjeg bara, ali su pokušaji reanimacije bili uzaludni, umrla je od teških opekotina i udisanja dima.

Roditelji poručuju: "Vjerovala je ljudima i platila je najvišu cijenu. Bila je puna života, radila je za snove i avanture. Sada tražimo samo pravdu i da se sjećamo nje onakve kakva je bila: vesela, hrabra i puna ljubavi prema životu."

Tragedija u "Le Constellation" izazvala je žestoku debatu u Švajcarskoj o bezbjednosti noćnih klubova, nelegalnim renoviranjima i uslovima rada sezonskih radnika u alpskim centrima.

Istraga je i dalje u toku.

(Telegraf.rs)