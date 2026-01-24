Logo
Roditelji stradale konobarice: Naša kćerka je žrtva, ne krivac

Telegraf

24.01.2026

10:59

Родитељи страдале конобарице: Наша кћерка је жртва, не кривац
Foto: Tanjug/AP/Valle/Keystone/Alessandro della

Roditelji 24-godišnje Francuskinje Sijan Panin, koja je posthumno okarakterisana kao "djevojka u kacigi" i nepravedno optužena za izazivanje požara u noćnom klubu "Le Constellation" na Novu godinu, prvi put su javno progovorili i zatražili da se njihova kćerka pamti kao žrtva, a ne kao krivac, prenosi Dejli mejl.

Požar koji je izbio u prepunom podrumskom baru popularnog alpskog skijališta Kran Montana u noći između 31. decembra 2025. i 1. januara 2026. oko 1:26 časova ujutru odnio je 40 života i teško opekao više od 100 osoba. Većina žrtava nastradala je na uskom stepeništu, zarobljena u plamenu i dimu nakon što je došlo do tzv. flash-over eksplozije.

Kako je došlo do požara u klubu

Prema preliminarnim nalazima istrage, požar je izbio kada su pirotehnički ukrasi ubačeni u boce šampanjca zapalili zapaljivu zvučnoizolacionu pjenu na plafonu. Pjenu je vlasnik Žak Moreti postavio prije deset godina, a objekat nije prošao bezbjednosnu inspekciju od 2019. godine, uprkos zakonskoj obavezi.

Roditelji prvi put javno govore nakon tragedije

Sijan Panin, 24-godišnja sezonska radnica iz Francuske, radila je u baru bez formalnog ugovora o radu i bez ikakve obuke o bezbjednosti. Na zahtjev vlasnice Džesike Moreti (40), koja je željela da "podigne atmosferu", Sijan je stavila promotivnu kacigu od šampanjca Dom Perinjon, držala dvije boce sa sparklersima i bila podignuta na ramena kolege, DJ-a Matea Lesguera (23). Kaciga joj je zaklanjala vidik, pa nije mogla da vidi da se iznad nje već pale plamenovi.

Snimci i fotografije te scene postali su viralni, a Sijan je okarakterisana kao "djevojka u kacigi" koja je navodno izazvala požar. Njeni roditelji, Džeromi (59, hidrolog) i Astrid (64, fotograf), ističu da je to duboko nepravedno i da dodatno pogoršava njihov bol.

"Ne mogu da prihvatim da moja kćerka ostane upamćena samo kao djevojka s kacigom", rekao je njen otac. Majka Astrid opisuje je kao "neuhvatljivog leptira" i moli javnost da je pamti kao simbol mladih života prerano prekinutih.

Porodični advokat Sophie Haeni kategorički tvrdi:

"Sijan je nesumnjivo žrtva. Nije imala ugovor o radu, nije prošla obuku, nije znala da je pjena zapaljiva, a kaciga ju je oslijepela. Radila je iscrpljujuće smjene bez pauza i bila je na ivici da javno progovori o eksploataciji.

"Preliminarni nalazi istrage i propusti u bezbjednosti

Protiv vlasnika Žaka (49) i Džesike Moreti (40) podignute su optužnice za ubistvo iz nehata, nanošenje teških tjelesnih povreda i podmetanje požara iz nehata. Žak Moreti, je pušten uz kauciju, dok Džesika nosi elektronsku narukvicu i mora svakodnevno da se javlja policiji.

Жак Морети Швајцарска пожар

Svijet

Vlasnik bara smrti izlazi na slobodu, uplaćena kaucija

U slučaju osuđujuće presude, prijeti im do 20 godina zatvora.

Sijan je pokušala da pobjegne kroz zaključana vrata podruma. Njen dečko Žan-Mark uspio je da je iznese do obližnjeg bara, ali su pokušaji reanimacije bili uzaludni, umrla je od teških opekotina i udisanja dima.

Roditelji poručuju: "Vjerovala je ljudima i platila je najvišu cijenu. Bila je puna života, radila je za snove i avanture. Sada tražimo samo pravdu i da se sjećamo nje onakve kakva je bila: vesela, hrabra i puna ljubavi prema životu."

Tragedija u "Le Constellation" izazvala je žestoku debatu u Švajcarskoj o bezbjednosti noćnih klubova, nelegalnim renoviranjima i uslovima rada sezonskih radnika u alpskim centrima.

Istraga je i dalje u toku.

(Telegraf.rs)

