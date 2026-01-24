Upozorili SAD: To znači sveopšti rat; "Nećemo vam dozvoliti nuklearno oružje"

Visoki iranski zvaničnik upozorio je da će svaki napad na njegovu zemlju smatrati „sveopštim ratom“, dok se udarna skupina američkog nosača aviona približava regiji.

Upozorenje dolazi nakon što je Donald Tramp u četvrtak izjavio da Sjedinjene Države imaju „armadu“ koja se kreće prema Iranu, izrazivši nadu da je neće morati upotrijebiti, piše Skaj njuz.

Svijet Tramp: Masivna flota vojnih brodova SAD kreće se ka Iranu

Povećana vojna prisutnost SAD-a i oštra retorika uslijedile su gotovo dvije sedmice nakon što je Tramp pozvao iranske demonstrante da nastave s demonstracijama, obećavši im da je „pomoć na putu“. U tim je protestima, prema izvještajima, ubijeno više hiljada ljudi. Očekuje se da će nosač aviona USS „Abraham Linkoln“, zajedno s nekoliko razarača s navođenim projektilima, stići u regiju idućih dana.

Spremni za najgori scenario

„Ovo vojno gomilanje, nadamo se da nije namijenjeno stvarnoj konfrontaciji – ali naša vojska je spremna za najgori scenario. Zato je sve u Iranu u stanju visoke pripravnosti“, rekao je iranski zvaničnik za Rojters pod uslovom anonimnosti.

„Ovaj put ćemo svaki napad – ograničen, neograničen, hirurški, kinetički, kako god ga nazvali – tretirati kao sveopšti rat protiv nas i odgovorićemo na najteži mogući način kako bismo ovo riješili“, dodao je. „Ako Amerikanci prekrše suverenitet i teritorijalni integritet Irana, mi ćemo odgovoriti“, poručio je zvaničnik, ne precizirajući kakav bi iranski odgovor mogao biti.

Prethodna vojna jačanja

Američka vojska je i ranije povremeno slala pojačanja na Bliski istok u vrijeme povišenih napetosti, što se često smatralo odbrambenim potezima. Međutim, prošle godine je američka vojska izvela veliko gomilanje snaga prije vazdušnih napada na iranski nuklearni program u šestom mjesecu.

Slično jačanje snaga zabilježeno je i na Karibima krajem prošle godine, prije nego što su Sjedinjene Države pokrenule vojnu akciju protiv Venecuele i uhapsile predsjednika Nikolasa Madura.

Nova američka odbrambena strategija

Kasno sinoć, američko Ministarstvo rata objavilo je novu Nacionalnu odbrambenu strategiju koja sadrži i analizu Irana. U dokumentu se upozorava da bi Iran mogao ponovno pokušati razviti nuklearno oružje. Takođe se navodi da Iran ima „krv Amerikanaca na svojim rukama“ i obećava američka podrška Izraelu.

„Iako je Iran pretrpio ozbiljne zastoje posljednjih mjeseci, čini se da namjerava obnoviti svoje konvencionalne vojne snage“, stoji u dokumentu. „Iranski čelnici takođe su ostavili otvorenu mogućnost da će ponovno pokušati doći do nuklearnog oružja, uključujući odbijanje učešća u smislenim pregovorima.“

„Ne možemo ni ignorisati činjenice da iranski režim ima krv Amerikanaca na svojim rukama, da i dalje namjerava uništiti našeg bliskog saveznika Izrael, te da Iran i njegovi posrednici rutinski podstiču regionalne krize koje ne samo da ugrožavaju živote američkih oružanih snaga u regiji, već i sprečavaju samu regiju ka mirnoj i prosperitetnoj budućnosti koju toliko njezinih čelnika i naroda jasno želi.“

Amerika neće dozvoliti Iranu nuklearno oružje

Teheran može pokušati da pribavi nuklearno oružje, ali Vašington neće dozvoliti da se to dogodi, navodi se u ažuriranoj Nacionalnoj odbrambenoj strategiji SAD za 2026. godinu.

"Iranski lideri su ostavili otvorenu mogućnost da će ponovo pokušati da dobiju nuklearno oružje, uključujući i odbijanje da se uključe u smislene pregovore", navodi se u dokumentu.

U Strategiji se podsjeća da je američki predsjednik Donald Tramp dosljedno i jasno stavio do znanja da Iranu neće biti dozvoljeno da pribavi nuklearno oružje.

Ranije je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao da je njegova zemlja spremna za razgovore sa Sjedinjenim Državama na ravnopravnoj osnovi.