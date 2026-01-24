Mali heroj nije izdržao: Umro Niko Antić (12)

Niko Antić (12) preminuo u bolnici, nekoliko dana nakon brutalnog napada ajkule u Sidnejskoj luci, potvrdila je porodica, a prenosi Dejli mejl.

Podsjetimo, incident se dogodio u nedjelju popodne, oko 16:20 časova, na popularnom mjestu za skakanje u vodu - Nilsen Parku (Šark Bej) u istočnim predgrađima Sidneja. Niko je sa prijateljima skakao sa stene visoke oko šest metara u vodu, kada ga je napala, kako se sumnja, bik-ajkula. Ajkula mu je zadala teške povrede obe noge.

Jedan od petorice drugova hrabro je skočio u vodu i izvukao ga na stijene, dok je ajkula i dalje kružila u blizini. Niko je bio u kritičnom stanju, ali je i dalje davao znakove života - prema riječima prijatelja koji ga je spasavao:

"Nije prestajao da se bori ni na trenutak. Disao je u mojim rukama i nikad nije odustao. Bio je najtvrdoglavija osoba koju znam. Zahvalan sam što sam bio tu u njegovim posljednjim trenucima budnosti."

Dječak je hitno prebačen u Dječju bolnicu u Rendviku, gdje su ljekari danima vodili bitku za njegov život.

Nažalost, povrede su bile previše teške i Niko je preminuo.

Porodica: "Bio je pun života, ljubazan i sportski duh

Roditelji Lorena i Huan Antić objavili su dirljivo saopštenje preko bolnice:

"Slomljenih srca saopštavamo da je naš sin Niko preminuo. Niko je bio srećan, prijateljski nastrojen i sportski dječak sa najljubaznijim i najdarežljivijim duhom. Uvijek je bio pun života i tako ćemo ga zauvijek pamtiti. Iskreno zahvaljujemo spasiocima i timovima Dečje bolnice u Rendviku na svemu što su učinili za Nika. Zahvaljujemo i cijeloj zajednici na podršci i lijepim porukama. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovom izuzetno teškom trenutku".

Serija napada ajkula

Napad na Nika bio je prvi u nizu od četiri susreta sa ajkulama u Novom Južnom Velsu u samo nekoliko dana. Policijski nadzornik Džozef Meknalti izjavio je da su uslovi u luci bili "savršena oluja": obilne kiše donijele su veliku količinu slatke vode u luku, a pljuskanje ljudi koji skaču sa stena privuklo je grabljivce. Preporučio je građanima da trenutno ne plivaju u sidnejskoj luci niti u drugim rijekama i estuarijima.

Nakon incidenta, nekoliko plaža (uključujući Nilsen Park) privremeno je zatvoreno, a vlasti su pojačale nadzor pomoću dronova i SMART bubnjeva (sistema za detekciju i odvraćanje ajkula).

Zajednica se okupila - prikupljeno više od 238.000 dolara

Porodični prijatelj Viktor Pinjeiro pokrenuo je humanitarnu akciju prikupljanja sredstava - skupljeno je više od 238.000 australijskih dolara za troškove liječenja i sahrane. Drugovi su na društvenim mrežama oplakivali Nika: "Leti visoko, Niko, bio si super klinac i as u ragbiju", "Boli što te gubimo ovako rano. Niko ne zaslužuje da ode ovako mlad", "Svaki trenutak s tobom bio je zabavniji - ne mogu da prihvatim da te više nema."

Niko Antić trebalo je da napuni 13 godina u februaru. Njegova porodica ima korijene iz regiona bivše Jugoslavije, a dio rodbine putuje u Australiju da se oprosti od njega, prenosi Telegraf.