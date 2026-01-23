Sijarto: Mađari sjede za stolom gdje se stvara novi svjetski poredak

Mađarska, za razliku od Evrope, sjedi za stolom gdje se stvara novi svjetski poredak, rekao je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sijarto je kritikovao Brisel zbog zarobljenosti u zastarjelim ideologijama za koje je rekao da su dovele do izolacije Evrope, prenijela je agencija MTI.

"Ne samo da ne dijele karte Evropi za stolom gdje se pišu pravila sljedećeg svjetskog poretka, već Evropa čak ni ne sjedi za tim stolom. Mađari, međutim sjede za tim stolom", rekao je Sijarto je na otvaranju Konfučijevog instituta Univerziteta Sečenji.

On je naveo da je osnivanje Konfučijevog instituta "znak međusobnog poštovanja Mađarske i Kine.

Istakao je i da je mađarska Vlada ispunila svoj raniji cilj da zainteresuje sve globalne centre moći za uspjeh Mađarske, kao i da je Kina u novom svjetskom poretku postala "dominantan igrač u svakom pogledu", dok je uloga istočnog svijeta porasla u nevjerovatnim razmjerama.