Logo
Large banner

Sijarto: Mađari sjede za stolom gdje se stvara novi svjetski poredak

Izvor:

SRNA

23.01.2026

22:28

Komentari:

0
Сијарто: Мађари сједе за столом гдје се ствара нови свјетски поредак

Mađarska, za razliku od Evrope, sjedi za stolom gdje se stvara novi svjetski poredak, rekao je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sijarto je kritikovao Brisel zbog zarobljenosti u zastarjelim ideologijama za koje je rekao da su dovele do izolacije Evrope, prenijela je agencija MTI.

"Ne samo da ne dijele karte Evropi za stolom gdje se pišu pravila sljedećeg svjetskog poretka, već Evropa čak ni ne sjedi za tim stolom. Mađari, međutim sjede za tim stolom", rekao je Sijarto je na otvaranju Konfučijevog instituta Univerziteta Sečenji.

Лазар Ристовски

Scena

Šta je Lazar Ristovski zapravo završio

On je naveo da je osnivanje Konfučijevog instituta "znak međusobnog poštovanja Mađarske i Kine.

Istakao je i da je mađarska Vlada ispunila svoj raniji cilj da zainteresuje sve globalne centre moći za uspjeh Mađarske, kao i da je Kina u novom svjetskom poretku postala "dominantan igrač u svakom pogledu", dok je uloga istočnog svijeta porasla u nevjerovatnim razmjerama.

Podijeli:

Tagovi:

Peter Sijarto

Mađarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Покушао таксисту орално задовољити, није му ни требао превоз

Region

Pokušao taksistu oralno zadovoljiti, nije mu ni trebao prevoz

2 h

0
Маестрална Србија у финалу Европског првенства

Ostali sportovi

Maestralna Srbija u finalu Evropskog prvenstva

3 h

5
Ужас: Ухапшен дједа због сумње на обљубу над малољетном унуком

Hronika

Užas: Uhapšen djeda zbog sumnje na obljubu nad maloljetnom unukom

3 h

0
Инфлуенсерка (26) пронађена мртва у стану!

Svijet

Influenserka (26) pronađena mrtva u stanu!

3 h

0

Više iz rubrike

Инфлуенсерка (26) пронађена мртва у стану!

Svijet

Influenserka (26) pronađena mrtva u stanu!

3 h

0
Завршена прва рунда преговора Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, огласио се Зеленски

Svijet

Završena prva runda pregovora Rusije, Ukrajine i SAD u Abu Dabiju, oglasio se Zelenski

3 h

0
Ужас на свадби: Детонирао експлозивни прслук и убио седам људи

Svijet

Užas na svadbi: Detonirao eksplozivni prsluk i ubio sedam ljudi

4 h

0
Овај произвођач хитно повлачи храну за бебе!

Svijet

Ovaj proizvođač hitno povlači hranu za bebe!

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

06

Istorijski preokret Partizana – od minus 27 do produžetka i pobjede!

23

03

Tramp: Izabrali su Kinu koja bi ih pojela u roku od godinu dana

22

55

Brojni građani u BiH prijavili podrhtavanje

22

51

Veliki problem: Srbija u finalu bez kapitena Nikole Jakšića?

22

48

Da li postoji „tamni kiseonik“ na okeanskom dnu i zašto?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner