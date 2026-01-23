Logo
Influenserka (26) pronađena mrtva u stanu!

Izvor:

Kurir

23.01.2026

21:48

Инфлуенсерка (26) пронађена мртва у стану!
Foto: Pixabay

Influenserka Lula Lahfah, koju prati više od 3,3 miliona ljudi na Instagramu i TokToku, pronađena je mrtva u stanu. Imala je samo 26 godina.

Influenserka je pronađena mrtva u stambenoj zgradi u naselju u južnoj Džakarti, u Indoneziji. Njeno tijelo pronašli su pripadnici obezbeđenja, rekao je šef za odnose s javnošću policije Kombes Budi Hermanto, za Ci-N-N Indonesia.

"Trenutno, službenici Jedinice za kriminalističke istrage policije Južne Džakarte i dalje obrađuju mjesto na kom je djevojka pronađena mrtva kako bi istražili okolnosti pod kojima je preminula i koordiniraju sa porodicom", dodao je Hermanto, objavio je CNN.

policija rotacija

Hronika

Užas: Pretukli mladića (20) zbog duga

Lahfah, koja je imala više od 3,3 miliona pratilaca na Instagramu i TikToku, bila je poznata po deljenju sadržaja o načinu života i ljepoti na mrežama. Najprije se proslavila na mreži objavljivanjem obrada popularnih pjesama na muzičkom sajtu SoundCloud, da bi na kraju objavila i nekoliko svojih originalnih pjesama.

Prema podacima CNN Indonesia, Lahfah je imala nekoliko zdravstvenih problema i provela je Novu godinu u bolnici zbog fizičkih tegoba koje je osjećala. Nastavila je da redovno objavljuje sadržaj na društvenim mrežama sve do nekoliko dana prije smrti - posljednji put je djelila objave na Instagramu i TikToku 21. januara.

Muzička grupa "Weird Genius" čiji je član i Lahfin dečko, Reza Oktovijan, otkazala je svoj večerašnji koncert nekoliko sati prije nego što je objavljena vijest o Lahfahinoj smrti.

(kurir)

