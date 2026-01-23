Logo
Ovaj proizvođač hitno povlači hranu za bebe!

Izvor:

SRNA

23.01.2026

20:42

Овај произвођач хитно повлачи храну за бебе!
Foto: Unsplash

Francuski proizvođač hrane i pića "Danon" povlači određene serije formule za bebe na pojedinim tržištima.

"Danon", koji je naglasio da su njegovi proizvodi i dalje bezbjedni za upotrebu, naveo je da je povlačenje preduzeto iz predostrožnosti i kao posljedica ažuriranja smjernica za bezbjednost hrane u pojedinim zemljama.

Iz kompanije su naveli da će biti povučen veoma ograničen broj serija proizvoda formule za bebe.

Upućeni izvor rekao je da su pogođena tržišta uglavnom u Evropi.

Neke od najvećih svjetskih kompanija za mliječne proizvode, uključujući "Danon", "Nestle" i "Laktalis", povlače serije formule za bebe zbog moguće kontaminacije cereulidom, toksinom koji može da izazove mučninu i povraćanje.

