Minić odgovorio mljekarima: Ultimatum upućen putem medija nije zahtjev za razgovor

ATV

23.01.2026

20:40

Минић одговорио мљекарима: Ултиматум упућен путем медија није захтјев за разговор
Gospodo mljekari, ultimatum upućen putem medija nije zahtjev za razgovor. Ako je iko prisutan na terenu, i prima stranke, to sam ja. Zvaničan zahtjev za prijem nikada mi niste uputili, rekao je predsjednik Vlade Srpske Savo Minić.

"Vaš današnji ultimatum u danu kada je i Ustavni sud BiH donosi loše i zlonamjerne odluke, se ne može protumačiti drugačije osim na način kako ga ja danas tumačim. Vidimo se kada dobijem vaš zvaničan zahtjev za sastanak. Do tada, na ovakav način nećemo i ne možemo razgovarati", istakao je Minić na Iksu.

Podsjećamo, Udruženje poljoprivrednih proizvođača, mljekara Republike Srpske saopštilo je da će ukoliko ne dođe do dogovora sa Vladom RS oko njihovih problema doći i parkirati traktore ispred zgrade Vlade RS.

Влада Републике Српске

Društvo

Mljekari najavili protestnu vožnju traktora pred Vladom

"I to u skladu sa Odlukama našeg Upravnog Odbora. Predsjednik Vlade nema razumijevanje niti vremena za naše ogromne probleme i muke koja nas je zadesila, ali ima na pretek vremena da se posveti svom hobiju, lovstvu i lovačkom Udruženju. Svjedoci ste tih njegovih aktivnosti ovih dana. Naši zahtjevi ne bi ni išli prema njemu da smo imali naznake da problem možemo riješiti u našem Ministarstvu", navode u saopštenju.

