Mljekari dali rok za ispunjenje zahtjeva

Premija po litru mlijeka - 35 feninga. Prvi je zahtjev mljekara koji traže od Vlade Srpske. Između ostalog, traže i da premija po muznom grlu iznosi 500 km.

"Četvrti zahtjev je da od Mlijekoprodukta tražimo da nastave primanje svog mlijeka, da ne vrše obustavu do kraja mjeseca, odnosno do aneksom potpisanih ugovora. Tražimo ozbiljniji pristup ministarstva po pitanju viškova mlijeka", rekao je Milorad Simić, predsjednik UO Udruženja mljekara Republike Srpske.

Mljekari traže i da "Mlijekoprodukt" nastavi primanje mlijeka do kraja januara, kao i drugačiji pristup Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske u vezi sa viškovima mlijeka.

"Evo informacije iz Mlijekoprodukta, najnovije su da i dalje rastu zalihe, bojim se da će mali proizvođači imati najviše problema", kaže Milorad Arsenić, predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske.

Ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi najavljuju i radikalnije mjere.

Upravni odbor Udruženja traži sastanak sa premijerom u roku od 48 časova. Ukoliko do njega ne dođe, poručuju idu i korak dalje. Tražiće ostavku premijera, resornog ministra i organizovati proteste.

"Nadam se da će biti razumijevanja, dali smo ovaj rok, mi zaista nemamo strpljenja, moramo se boriti za naš opstanak, opstanak nas i naših porodica je upitan", rekao je Anto Šipovac, predsjednik Skupštine Udruženja iz Nevesinja.

Ministarstvo poljoprivrede neće dozvoliti da se u Republici Srpskoj prosipa mlijeko. Do rješenja se dolazi razgovorom, a ne ucjenama, poruka je resorne ministarke. Već sutra sve mljekare poziva na sastanak.

"Smatramo da stvaranje buke, medijskog haosa putem medija, javnosti i društvenih mreža kao i prijetnje protestima i ostavkama neće proizvesti ni jedan litar mlijeka, samo će stvoriti haos, pokušaj nekog haosa koji institucije Republike Srpske neće dozvoliti", rekla je Anđelka Kuzmić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Ministarka poručuje da su institucije Srpske otvorene za saradnju i da ministarstvo i Vlada ne upravljaju sektorom na osnovu ultimatuma, već na osnovu zakona, tržišta i podataka.