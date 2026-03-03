Selak za ATV: Pravosudne institucije na nivou BiH su vanustavne

Pravosudne institucije na nivou BiH su vanustavne . Nigdje u Dejtonu i ustavu BiH nije propisano funkcionisanje kao što su Sud BiH i Tužilaštvo BiH, rekao je za ATV Goran Selak ministar pravde Republike Srpske.

Gostujući na ATV, ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, osvrnuo se na dosadašnji rad ministarstva, inovacije koje se pripremaju i koje su izvršene, o stanju u Srpskoj, ugroženosti imovine srpskih građana i SPC u Federaciji BiH, korupciji i suzbijanju iste, edukaciji stručnog osoblja, kazneno-popravnim ustanovama u Republici Srpskoj.

Osvrćući se na predavanje američkog generala i bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbjednost SAD-a Majkla Flina, koje je bilo okrenuto globalnom kretanju i pitanju kako kaže „kuda ide ovaj svijet“, ministar Selak je rekao:

„Rukovodstvo Republike Srpske je na vrijeme ukazivalo na negativne pojave, kao što je islamizacija, pojava vehabija, ISIS pokrete. Republika Srpska ima adekvatne odgovore na ovakve pojave i ima sve više partnera ka istoku i zapadu kao što su Republika Srbija sa kojom imamo specijalne veze odnosno Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama. Usaglašavamo politiku sa zvaničnim Beogradom. Republika Srpska je otvorena i prema istoku i prema zapadu.

Flin je rekao da je iskusio na svojoj koži zloupotrebu pravosuđa u političke svrhe poput lidera SNSD-a Milorada Dodika i nadovezujući se na pomenuto ministar dodaje:

„Pravosudne institucije na nivou BiH su vanustavne . Nigdje u Dejtonu i ustavu BiH nije propisano funkcionisanje kao što su Sud BiH i Tužilaštvo BiH. Baš te ustanove pokušavaju da ponize Republiku Srpsku, te se nekorektno ponašaju prema građanima Republike Srpske, političkom rukovodstvu Republike Srpske, dok na području Federacije BiH imamo izazivanje vjerske netrpeljivosti, izazivanje nacionalne mržnje prema drugim narodima.Ako neko od srpskih građana digne tri prsta ili se fotografiše pored prvog predsjednika Republike Srpske ili prvog komadanta Vojske Republike Srpske, kreće ubrzan sudski proces. Na udaru je trenutno načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević i Republika Srpska daje podršku takvim građanima.“

Nastavljajući dalje o antagonizmu i netrpeljivosti Selak ističe:

„Moramo biti malo glasniji kada je pozivanje na rat, kao što je pojava Tompsona i ratno huškačka politika. Mi iz Republike Srpske vodimo politiku mira, suživota. Vidimo šta se radi u Federaciji BiH kao što je otimanje imovine srpskim državljanima i SPC, cilj je da se kaže da tamo nije bilo Srba.“

Kada je u pitanju rad ministarstva pravde, unutar i na terenu, Selak navodi:

„Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić je inicirao formiranje interresorne grupe koju čine predstavnici Sekretarijata Vlade, Ministarstva pravde, Geodetske uprave, Pravobranilaštva Republike Srpske, Advokatske komore, sa ciljem zaštite imovina SPC i imovine srpskih građana. Geodetska uprava je proširila kapacitete na 64 lokacije otvaranjem kancelarija i pravljenjem kontakt tački kojima se građani mogu obratiti za savjet i pitanja.Već ima 1500 pitanja za tumačenje, podršku i pomoć. Dogovoren je sastanak i sa sveštenstvom SPC, svaka eparhija ima svoje pravne timove, da se vidi na koji način se može zaštititi otimanje imovine SPC i građana Srpske.

U sastavu ministarstva ima 55 institucija pored sudova, tužilaštva, pravobranilaštva, kazneno-popravnih ustanova. Vlada kao predstavnik izvršne vlasti mora da sarađuje sa sudskom vlašću. Mi ističemo nezavisnost sudskih organa, tražimo ogdgovornost, brže rješavanje predmeta, brže reakcije. Vidi se pomak kada su u pitanju razgovori sa građanima, ministar pravde i saradnici moraju biti dostupniji. Svakog prvog petka u mjesecu smo otvorili vrata i dolaze nam građani iz cijele Srpske .Imamo i prijedlog da kancelarije budu i na terenu. Niz propisa je donešeno, rezultati su vidljivi. Tražiću od Vlade da se poveća plata administraciji pravosuđa.Sudije i tužioci imaju dobre plate te stoga tražimo brže postupanje, tu spada i sudska policija, izjednačavanje prava kao i u MUP, opremanje sudske policije, računara i voznog parka. Važno je da damo svoj doprinos“