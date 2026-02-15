Logo
Large banner

Selak čestitao Sretenje: Čuvamo slobodu, gradimo sigurnu budućnost

Izvor:

ATV

15.02.2026

10:56

Komentari:

1
Горан Селак
Foto: Ustupljena fotografija

Dana državnosti Republike Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, ministar pravde Republike Srpske Goran Selak uputio je čestitku svim građanima Srpske i Srbije.

„Svim građanima Republike Srpske i Republike Srbije upućujem iskrene čestitke povodom Sretenja – Dana državnosti. Neka nas ideali slobode, ustavnosti i nacionalnog jedinstva uvijek podsjećaju da čuvamo svoje institucije, poštujemo svoju istoriju i gradimo sigurnu budućnost za generacije koje dolaze“, naveo je u čestitki ministar Selak.

Istakao je da je, u Sretenju, sabrano više istorijskih događaja koji simbolizuju borbu za slobodu, ustavnost i pravo srpskog naroda da sam odlučuje o svojoj sudbini.

„Sretenje je naš zavjet slobode, državnosti i jedinstva srpskog naroda. U Orašcu je 1804. godine podignut Prvi srpski ustanak, kada su Srbi, predvođeni voždom Karađorđem, izabrali slobodu umjesto pokornosti. U Kragujevcu je 1835. godine, pod vođstvom kneza Miloša Obrenovića, usvojen Sretenjski ustav – jedan od najmodernijih ustava svog vremena, kojim su postavljeni temelji ustavnosti i ograničenja samovolje vlasti. Ta dva istorijska čina čine suštinu moderne srpske državnosti“, naveo je ministar Selak.

On je naglasio je da za Republiku Srpsku Sretenje ima poseban značaj jer zajedničko obilježavanje Dana državnosti predstavlja izraz jedinstva, međusobnog poštovanja i svijesti o pripadnosti istom istorijskom, kulturnom i nacionalnom prostoru.

„Republika Srpska je trajna kategorija srpskog naroda zapadno od Drine i njena ustavna pozicija, zasnovana na Dejtonskom mirovnom sporazumu, predstavlja tekovinu koja se čuva odgovorno i dostojanstveno. Narodna volja, ustavnost i institucionalna snaga ostaju naša najčvršća garancija opstanka i napretka“, istakao je ministar Selak.

Podijeli:

Tagovi :

Goran Selak

Dan državnosti - Sretenje

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Svijet

Kalas: Nema datuma za prijem Ukrajine u Evropsku uniju

1 h

0
Пламен гута објекат брзе хране

Srbija

Plamen guta objekat brze hrane

1 h

0
Гљивице из Чернобиља могу да штите људе на Марсу

Nauka i tehnologija

Gljivice iz Černobilja mogu da štite ljude na Marsu

1 h

0
Додик: Сретење је подсјетник да се слобода чува, а самосталност брани

Republika Srpska

Dodik: Sretenje je podsjetnik da se sloboda čuva, a samostalnost brani

1 h

0

Više iz rubrike

Додик: Сретење је подсјетник да се слобода чува, а самосталност брани

Republika Srpska

Dodik: Sretenje je podsjetnik da se sloboda čuva, a samostalnost brani

1 h

0
Голубовић: Наставак значајних улагања у школску инфраструктуру

Republika Srpska

Golubović: Nastavak značajnih ulaganja u školsku infrastrukturu

2 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Zapadnom Balkanu nisu potrebni novi vojni savezi poput onog Hrvatske, Albanije i tzv. Kosova

2 h

0
Милорад Додик на Свечаној академији

Republika Srpska

Dodik: Srpska se brani radom, odgovornošću i poštovanjem svog naroda

3 h

11

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

11

Vic dana: Eskimi u pustinji

12

00

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

11

57

Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

11

54

Lindzi Von napustila bolnicu

11

40

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner