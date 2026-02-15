Selak čestitao Sretenje: Čuvamo slobodu, gradimo sigurnu budućnost

„Svim građanima Republike Srpske i Republike Srbije upućujem iskrene čestitke povodom Sretenja – Dana državnosti. Neka nas ideali slobode, ustavnosti i nacionalnog jedinstva uvijek podsjećaju da čuvamo svoje institucije, poštujemo svoju istoriju i gradimo sigurnu budućnost za generacije koje dolaze“, naveo je u čestitki ministar Selak.

Istakao je da je, u Sretenju, sabrano više istorijskih događaja koji simbolizuju borbu za slobodu, ustavnost i pravo srpskog naroda da sam odlučuje o svojoj sudbini.

„Sretenje je naš zavjet slobode, državnosti i jedinstva srpskog naroda. U Orašcu je 1804. godine podignut Prvi srpski ustanak, kada su Srbi, predvođeni voždom Karađorđem, izabrali slobodu umjesto pokornosti. U Kragujevcu je 1835. godine, pod vođstvom kneza Miloša Obrenovića, usvojen Sretenjski ustav – jedan od najmodernijih ustava svog vremena, kojim su postavljeni temelji ustavnosti i ograničenja samovolje vlasti. Ta dva istorijska čina čine suštinu moderne srpske državnosti“, naveo je ministar Selak.

On je naglasio je da za Republiku Srpsku Sretenje ima poseban značaj jer zajedničko obilježavanje Dana državnosti predstavlja izraz jedinstva, međusobnog poštovanja i svijesti o pripadnosti istom istorijskom, kulturnom i nacionalnom prostoru.

„Republika Srpska je trajna kategorija srpskog naroda zapadno od Drine i njena ustavna pozicija, zasnovana na Dejtonskom mirovnom sporazumu, predstavlja tekovinu koja se čuva odgovorno i dostojanstveno. Narodna volja, ustavnost i institucionalna snaga ostaju naša najčvršća garancija opstanka i napretka“, istakao je ministar Selak.