Dodik: Zapadnom Balkanu nisu potrebni novi vojni savezi poput onog Hrvatske, Albanije i tzv. Kosova

Zapadnom Balkanu treba mnogo toga - stabilnost, razvoj, investicije, otvorene granice za robu i ljude, ali mu sigurno nisu potrebni novi vojni savezi poput onog Hrvatske, Albanije i tzv. Kosova, napisao je Milorad Dodik predsjednik SNSD-a.

- Postavlja se jednostavno pitanje: Koja je svrha tog saveza, koji je njegov stvarni cilj i od koga treba da štiti? Ili je možda namijenjen da ugrozi Srbe i pošalje nam političku poruku? Regionu su potrebni mostovi, a ne blokovi. Promovisanje i povlađivanje povampirenoj ustaškoj ideologiji i inicijativa koja unosi dodatne podjele, vraća nas u vrijeme u kojem traže neprijateljstvo sa Srbima - napisao je Dodik na Iks-u.

Istakao je da Republika Srpska ostaje posvećena stabilnosti i saradnji, ali neće zatvarati oči pred potezima koji mogu narušiti krhku ravnotežu na Balkanu.

- Za BiH takav savez je posebno opasan, jer vodi dodatnoj destabilizaciji i podjelama, budući da će se svaki narod opredjeljivati - poručio je Dodik.