Logo
Large banner

Cvijanović: Naslovi o ubrzanom pristupanju BiH u NATO prodaja magle

Izvor:

ATV

15.02.2026

07:39

Komentari:

3
Цвијановић: Наслови о убрзаном приступању БиХ у НАТО продаја магле
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Ako izuzmemo korektan i profesionalan pristup predstavnika NATO-a, sve ostalo na sastanku članova Predsjedništva BiH sa zamjenikom generalnog sekretara NATO-a Radmilom Šekerinskom u Minhenu bilo je ogledalo toga zašto BiH ne može da udahne dovoljno potrebnog kiseonika, ocijenila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Povodom naslova u federalnim medijima nakon sastanka članova Predsjedništva BiH sa Šekerinskom da je BiH ubrzano u NATO-u i da su ispunjeni formalni uslovi, Cvijanovićeva je istakla da je to za rubriku vjerovali ili ne.

"Svako ko zna bilo šta o fazama koje vode do članstva, razumio bi da je u pitanju najobičnija prodaja magle radi junačenja pred sopstvenom javnošću", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".

Članovi Predsjedništva BiH sastali su se danas sa Šekerinskom na marginama Minhenske bezbjednosne konferencije.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

NATO

BiH

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Камионџија из БиХ возио пијан и без важеће возачке

Svijet

Kamiondžija iz BiH vozio pijan i bez važeće vozačke

14 h

0
tramvaj iskočio iz šina

Hronika

Vozač tramvaja smrti: Nisam kriv, žao mi je te omladine

14 h

0
Киша пара пљуштаће наредне седмице за ове знакове

Zanimljivosti

Kiša para pljuštaće naredne sedmice za ove znakove

14 h

0
Драма на небу: Деструктивни путници преусмјерили руту авиона

Svijet

Drama na nebu: Destruktivni putnici preusmjerili rutu aviona

14 h

0

Više iz rubrike

Херцеговци прославили славу винограда

Republika Srpska

Hercegovci proslavili slavu vinograda

16 h

0
Тришић Бабић: Рубио пружио руку сувереним нацијама, ми смо ту руку прихватили

Republika Srpska

Trišić Babić: Rubio pružio ruku suverenim nacijama, mi smo tu ruku prihvatili

16 h

10
Широм Српске обиљежен Дан бораца

Republika Srpska

Širom Srpske obilježen Dan boraca

16 h

0
Другачија политичка атмосфера у Европи и свијету, шанса за Српску

Republika Srpska

Drugačija politička atmosfera u Evropi i svijetu, šansa za Srpsku

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

00

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

11

57

Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

11

54

Lindzi Von napustila bolnicu

11

40

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

11

37

Kako zaustaviti kvarenje kiselog kupusa?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner