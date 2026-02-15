Cvijanović: Naslovi o ubrzanom pristupanju BiH u NATO prodaja magle

Ako izuzmemo korektan i profesionalan pristup predstavnika NATO-a, sve ostalo na sastanku članova Predsjedništva BiH sa zamjenikom generalnog sekretara NATO-a Radmilom Šekerinskom u Minhenu bilo je ogledalo toga zašto BiH ne može da udahne dovoljno potrebnog kiseonika, ocijenila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Povodom naslova u federalnim medijima nakon sastanka članova Predsjedništva BiH sa Šekerinskom da je BiH ubrzano u NATO-u i da su ispunjeni formalni uslovi, Cvijanovićeva je istakla da je to za rubriku vjerovali ili ne.

"Svako ko zna bilo šta o fazama koje vode do članstva, razumio bi da je u pitanju najobičnija prodaja magle radi junačenja pred sopstvenom javnošću", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".

Članovi Predsjedništva BiH sastali su se danas sa Šekerinskom na marginama Minhenske bezbjednosne konferencije.