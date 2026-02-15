Logo
Ko plaća najskuplje gorivo u regionu?

Izvor:

Blic

15.02.2026

08:39

Komentari:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Prema podacima UNKS za ovu nedjelju, izraženim u evrima po srednjem kursu nacionalnih banaka, Srbija se nalazi u gornjem dijelu cjenovne ljestvice kada je riječ o benzinu i dizelu.

Litar benzina BMB 95 u Srbiji iznosi 1,504 evra, što je 4,19 odsto iznad prosječne cijene u regionu koja iznosi 1,443 evra.

Najskuplji benzin ima Albanija sa 1,790 evra po litru, zatim Grčka sa 1,729 i Rumunija sa 1,529 evra. Srbija je odmah iza Rumunije, dok su cijene niže u Mađarskoj 1,477 evra, Hrvatskoj 1,420 i Sloveniji 1,410 evra.

Najjeftiniji benzin u regionu imaju Sjeverna Makedonija sa 1,171 evro, Bugarska sa 1,219 i Bosna i Hercegovina sa 1,240 evra po litru.

Kod dizela EN590, situacija je još nepovoljnija za vozače u Srbiji.

Cijena evro dizela u Srbiji iznosi 1,658 evra po litru, što je čak 14,86 odsto iznad regionalnog prosjeka od 1,443 evra.

Билборд

Ljubav i seks

Ljubavna poruka na bilbordu šokirala prolaznike: ''Marko, reci ženi za nas ili ću ja“''

Skuplji dizel od Srbije ima samo Albanija sa 1,790 evra. Rumunija je na 1,591, Grčka na 1,544, dok su cijene niže u Mađarskoj 1,521 i Sloveniji 1,438 evra.

Najniže cene dizela imaju Sjeverna Makedonija 1,122 evra, Bugarska 1,224 i Bosna i Hercegovina 1,240 evra po litru.

Kada je riječ o TNG autogasu, Srbija je u sredini regionalne liste.

Cijena iznosi 0,821 evro po litru, što je 9,42 odsto iznad regionalnog prosjeka od 0,750 evra.

Najskuplji autogas ima Hrvatska sa 0,880 evra, zatim Slovenija 0,847 i Mađarska 0,843 evra.

Najjeftiniji TNG bilježi Bugarska sa 0,559 evra, Albanija sa 0,588 i Bosna i Hercegovina sa 0,638 evra po litru.

Šta ovo znači za vozače

Razlike u cijenama u regionu mogu uticati i na prekograničnu kupovinu goriva, posebno u pograničnim područjima, naročito u ove dane praznika.

U uslovima kada su troškovi energije ključni faktor inflacije, kretanje cijena goriva ostaje jedan od najvažnijih pokazatelja novčanike, prenosi Blic.

