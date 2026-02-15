Danas prijevremeni izbori za načelnika Vareša

U Varešu su otvorena biračka mjesta za prijevremene izbori za načelnika opštine na kojima pravo glasa ima 8.078 birača, uključujući i 67 za glasanje putem pošte van BiH.

Građani mogu da glasaju na 20 biračkih mjesta, a na terenu su dva mobilna tima, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.

U izbornoj trci je pet kandidata, a izbori se održavaju nakon što je u decembru prošle godine preminuo načelnik Vareša Zdravko Marošević.

Odziv birača do 11.00 časova CIK će saopštiti oko 12.00 časova.

Birališta, koja su otvorena u 7.00, biće zatvorena u 19.00 časova.