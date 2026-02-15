Logo
Large banner

Danas prijevremeni izbori za načelnika Vareša

Izvor:

SRNA

15.02.2026

08:29

Komentari:

0
Данас пријевремени избори за начелника Вареша
Foto: ATV

U Varešu su otvorena biračka mjesta za prijevremene izbori za načelnika opštine na kojima pravo glasa ima 8.078 birača, uključujući i 67 za glasanje putem pošte van BiH.

Građani mogu da glasaju na 20 biračkih mjesta, a na terenu su dva mobilna tima, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.

Путеви

Društvo

U višim predjelima snijeg se mjestimično zadržava na kolovozu

U izbornoj trci je pet kandidata, a izbori se održavaju nakon što je u decembru prošle godine preminuo načelnik Vareša Zdravko Marošević.

Odziv birača do 11.00 časova CIK će saopštiti oko 12.00 časova.

Birališta, koja su otvorena u 7.00, biće zatvorena u 19.00 časova.

Podijeli:

Tagovi :

Vareš

izbori

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Од данас регулисано испуштање воде из хидроелектране и раст нивоа Требишњице

Gradovi i opštine

Od danas regulisano ispuštanje vode iz hidroelektrane i rast nivoa Trebišnjice

3 h

0
Вучић: Сретење подстрек да наставимо да радимо за снажну, успјешну и поносну Србију

Srbija

Vučić: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspješnu i ponosnu Srbiju

3 h

0
Један зачин на прозору привлачи богатство: Паре ће се испунити ваш дом

Savjeti

Jedan začin na prozoru privlači bogatstvo: Pare će se ispuniti vaš dom

3 h

0
Милорад Додик на Свечаној академији

Republika Srpska

Dodik: Srpska se brani radom, odgovornošću i poštovanjem svog naroda

3 h

10

Više iz rubrike

Нови концерт Томпсона и опет све по старом

BiH

Novi koncert Tompsona i opet sve po starom

16 h

0
Пропао Исаков покушај да дебакл специјалаца спинује неистинама; ЕУФОР: Не постоји сигурносна пријетња

BiH

Propao Isakov pokušaj da debakl specijalaca spinuje neistinama; EUFOR: Ne postoji sigurnosna prijetnja

20 h

1
Горан Селак

BiH

Selak oštro o koncertu u Širokom: Tompsonom po miru i suživotu u BiH

1 d

0
Дјеца у вртићу се спремају за Томпсонов концерт

BiH

Skandal u Širokom Brijegu: Djecu u vrtiću spremaju za Tompsonov koncert

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

00

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

11

57

Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

11

54

Lindzi Von napustila bolnicu

11

40

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

11

37

Kako zaustaviti kvarenje kiselog kupusa?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner